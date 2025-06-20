Холодную воду отключат в одном из районов Алматы

В Алматы продолжаются плановые работы по реконструкции инженерных сетей и замене технологического оборудования на объектах водоснабжения, направленные на повышение надежности и устойчивости системы водоснабжения, сообщает Zakon.kz.

В рамках данных работ 24 июня 2025 года с 08:00 до 18:00 планируется временное отключение холодной воды в контуре улиц:

Толоконникова – Жандосова – Берегового – Шаляпина – Сатпаева.

Административные и коммерческие объекты:

Лицей-интернат им. Беркимбаевой

ЦОН Ауэзовского района

Колледж по ул. Жандосова, 63

Техникум по ул. Жандосова, 65

Академия экономики по ул. Жандосова, 59

НИИ животноводства, ул. Жандосова, 51

Госпиталь Минобороны, Жандосова, 53

"Алматы су" приносит извинения за временные неудобства и просит жителей и потребителей отнестись с пониманием.

По всем вопросам можно звонить по номеру 274-66-66.

19 июня стало известно, что в Алматы в связи с проведением строительно-монтажных работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей в квадрате улиц Саина – Шаляпина – Яссауи – Жандосова почти все лето будут ограничивать движение автотранспорта по ул. Яссауи.