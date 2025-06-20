Холодную воду отключат в одном из районов Алматы
Фото: pexels
В Алматы продолжаются плановые работы по реконструкции инженерных сетей и замене технологического оборудования на объектах водоснабжения, направленные на повышение надежности и устойчивости системы водоснабжения, сообщает Zakon.kz.
В рамках данных работ 24 июня 2025 года с 08:00 до 18:00 планируется временное отключение холодной воды в контуре улиц:
- Толоконникова – Жандосова – Берегового – Шаляпина – Сатпаева.
Административные и коммерческие объекты:
- Лицей-интернат им. Беркимбаевой
- ЦОН Ауэзовского района
- Колледж по ул. Жандосова, 63
- Техникум по ул. Жандосова, 65
- Академия экономики по ул. Жандосова, 59
- НИИ животноводства, ул. Жандосова, 51
- Госпиталь Минобороны, Жандосова, 53
"Алматы су" приносит извинения за временные неудобства и просит жителей и потребителей отнестись с пониманием.
По всем вопросам можно звонить по номеру 274-66-66.
19 июня стало известно, что в Алматы в связи с проведением строительно-монтажных работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей в квадрате улиц Саина – Шаляпина – Яссауи – Жандосова почти все лето будут ограничивать движение автотранспорта по ул. Яссауи.
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