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Общество

Холодную воду отключат в одном из районов Алматы

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 16:06 Фото: pexels
В Алматы продолжаются плановые работы по реконструкции инженерных сетей и замене технологического оборудования на объектах водоснабжения, направленные на повышение надежности и устойчивости системы водоснабжения, сообщает Zakon.kz.

В рамках данных работ 24 июня 2025 года с 08:00 до 18:00 планируется временное отключение холодной воды в контуре улиц:

  • Толоконникова – Жандосова – Берегового – Шаляпина – Сатпаева.

Административные и коммерческие объекты:

  • Лицей-интернат им. Беркимбаевой
  • ЦОН Ауэзовского района
  • Колледж по ул. Жандосова, 63
  • Техникум по ул. Жандосова, 65
  • Академия экономики по ул. Жандосова, 59
  • НИИ животноводства, ул. Жандосова, 51
  • Госпиталь Минобороны, Жандосова, 53

"Алматы су" приносит извинения за временные неудобства и просит жителей и потребителей отнестись с пониманием.

По всем вопросам можно звонить по номеру 274-66-66.

19 июня стало известно, что в Алматы в связи с проведением строительно-монтажных работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей в квадрате улиц Саина – Шаляпина – Яссауи – Жандосова почти все лето будут ограничивать движение автотранспорта по ул. Яссауи.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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