В двух районах Алматы отключат холодную воду

В Алматы для повышения надежности системы водоснабжения продолжают плановые работы по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения, в том числе в зонах строительства линии скоростного транспорта БРТ, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим, по информации "Алматы су", 20 мая 2025 года с 09:00 до 20:00 в Алмалинском и Бостаныкском районах отключат холодную воду в следующих границах:

проспект Назарбаева – улица Макатаева – проспект Райымбека – улица Чайковского;

проспекты Абая – Назарбаева – улицы Кабанбай батыра – Сейфуллина;

проспект Абая – улицы Сейфуллина – Курмангазы – Байтурсынова.

Также временное ограничение холодного водоснабжения коснется ряда социальных и административных объектов: ЖК "Овация", школа-лицей №90, гимназия №147, школа-гимназия №120, детские сады №30 и №139, Казахский национальный аграрный университет, театр им. Лермонтова, Академия спорта и туризма, Научный центр хирургии им. А. Н. Сызганова, городской ревматологический центр и другие учреждения, расположенные в указанных контурах улиц.

"Работы являются частью плановой модернизации инженерной инфраструктуры города и направлены на повышение надежности системы водоснабжения. Временные неудобства носят технический характер и необходимы для обеспечения бесперебойной работы системы", – отметили в "Алматы су".

После завершения работ возможно поэтапное подключение с незначительной задержкой подачи воды, связанной с обязательным тестированием и пусконаладкой оборудования.

Жителей указанных районов просят отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.

Телефон "Алматы су" для справок 274-66-66.

В Алматы в апреле 2025 года начали работы по строительству BRT на проспекте Райымбек батыра. Кроме того, линия скоростного транспорта появится на улице Желтоксан.