Декарбонизация экономики и модернизация сетей: Минэнерго и ЕБРР обсудили ключевые вопросы

Углубление сотрудничества в сфере энергетического перехода и модернизации электросетей обсудили представители Министерство энергетики и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает Zakon.kz.

Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества в рамках декарбонизации экономики, развития возобновляемой энергетики и модернизации электрической инфраструктуры.

В приветственном слове вице-министр напомнил, что Казахстан, согласно международным обязательствам, планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году и активно реализует политику в области низкоуглеродной экономики.

"Стороны подробно обсудили планы Министерства по увеличению доли ВИЭ до 15% к 2030 году и 50% к 2050 году (с текущих 6%). Особое внимание уделили реализации ежегодных аукционов и привлечению стратегических инвесторов. Также подчеркнута важность подписанного Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики и ЕБРР, в рамках которого уже профинансированы проекты ВИЭ на сумму порядка 590 млн долларов США, обеспечив установку мощностей в 788 МВт", – говорится в официальном сообщении пресс-службы Минэнергетики.

Отдельным блоком обсуждения стала инициатива по созданию Платформы справедливого энергетического перехода (JETP), объявленная президентом Касым-Жомартом Токаевым на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Проект направлен на привлечение климатического финансирования и развитие инклюзивной модели перехода к низкоуглеродной экономике.

"Особо выделен проект объединения энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС страны совместно с АО "KEGOC", направленный на повышение надежности энергоснабжения, интеграцию ВИЭ и расширение использования газовых мощностей в западных регионах", – уточнили в министерстве.

В дополнение обсуждался совместный с ЕБРР проект по усилению внешнего электроснабжения Астаны с созданием второго центра питания и ЛЭП 500 кВ. Его реализация планируется к 2028 году.

Ранее стало известно, что в Казахстане утвердили предельные цены на электроэнергию, полученную путем утилизации отходов.