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Общество

Беременным станет проще: Минздрав Казахстана сообщил важную новость

Беременность, живот беременной, беременная, беременные, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 13:42 Фото: unsplash
В Казахстане снова начнут работать женские консультации, сообщает Zakon.kz.

Этой важной новостью сегодня, 20 июня 2025 года, поделились в Минздраве РК:

"Министерство здравоохранения восстанавливает работу отделений "Женская консультация" с объединением в единый блок амбулаторных служб, оказывающих медицинскую помощь беременным и женщинам с гинекологическими заболеваниями на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Цель инициативы – повышение доступности и качества медицинской помощи женскому населению страны".

В обновленной структуре женских консультаций откроются:

  • центры охраны плода с клиникой одного дня;
  • центры планирования семьи;
  • кабинеты невынашивания;
  • кабинеты для ведения беременных с высоким риском и экстрагенитальными заболеваниями (ЭГЗ) с участием мультидисциплинарной команды;
  • кабинеты репродуктолога и детского гинеколога.

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, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 13:42
К казахстанцам с важным предупреждением обратился Минздрав из-за процедурных кабинетов

Ранее в Минздраве заявили о закрытии десятков процедурных кабинетов в Жамбылской области после двух случаев с летальным исходом.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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