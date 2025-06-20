Беременным станет проще: Минздрав Казахстана сообщил важную новость
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В Казахстане снова начнут работать женские консультации, сообщает Zakon.kz.
Этой важной новостью сегодня, 20 июня 2025 года, поделились в Минздраве РК:
"Министерство здравоохранения восстанавливает работу отделений "Женская консультация" с объединением в единый блок амбулаторных служб, оказывающих медицинскую помощь беременным и женщинам с гинекологическими заболеваниями на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Цель инициативы – повышение доступности и качества медицинской помощи женскому населению страны".
В обновленной структуре женских консультаций откроются:
- центры охраны плода с клиникой одного дня;
- центры планирования семьи;
- кабинеты невынашивания;
- кабинеты для ведения беременных с высоким риском и экстрагенитальными заболеваниями (ЭГЗ) с участием мультидисциплинарной команды;
- кабинеты репродуктолога и детского гинеколога.
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