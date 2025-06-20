Беременным станет проще: Минздрав Казахстана сообщил важную новость

В Казахстане снова начнут работать женские консультации, сообщает Zakon.kz.

Этой важной новостью сегодня, 20 июня 2025 года, поделились в Минздраве РК:

"Министерство здравоохранения восстанавливает работу отделений "Женская консультация" с объединением в единый блок амбулаторных служб, оказывающих медицинскую помощь беременным и женщинам с гинекологическими заболеваниями на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Цель инициативы – повышение доступности и качества медицинской помощи женскому населению страны".

В обновленной структуре женских консультаций откроются:

центры охраны плода с клиникой одного дня;

центры планирования семьи;

кабинеты невынашивания;

кабинеты для ведения беременных с высоким риском и экстрагенитальными заболеваниями (ЭГЗ) с участием мультидисциплинарной команды;

кабинеты репродуктолога и детского гинеколога.

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