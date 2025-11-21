Новый автобусный маршрут запустят в Алматы

Фото: Zakon.kz

В Алматы с cубботы, 22 ноября 2025 года, начнет курсировать новый автобусный маршрут №84. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления городского Транспортного холдинга.

Известно, что по направлению будут курсировать 6 автобусов с интервалом в 20 минут. Фото: Telegram/THA_Info Маршрут №84 следует по схеме: От "Монке би / Онгарсыновой" – "Городская больница №7" до "Монке би / Онгарсыновой".

В обратном направлении от супермаркета SMALL – "Монке би / Онгарсыновой" до супермаркета SMALL. Есть хорошая новость и для жителей Астаны. Там также запустят новый автобусный маршрут №82.

