Новый автобусный маршрут запустят в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы с cубботы, 22 ноября 2025 года, начнет курсировать новый автобусный маршрут №84. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления городского Транспортного холдинга.
Известно, что по направлению будут курсировать 6 автобусов с интервалом в 20 минут.
Фото: Telegram/THA_Info
Маршрут №84 следует по схеме:
- От "Монке би / Онгарсыновой" – "Городская больница №7" до "Монке би / Онгарсыновой".
- В обратном направлении от супермаркета SMALL – "Монке би / Онгарсыновой" до супермаркета SMALL.
Есть хорошая новость и для жителей Астаны. Там также запустят новый автобусный маршрут №82.
