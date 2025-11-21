#АЭС в Казахстане
События

Новый автобусный маршрут запустят в Алматы

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 12:27 Фото: Zakon.kz
В Алматы с cубботы, 22 ноября 2025 года, начнет курсировать новый автобусный маршрут №84. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления городского Транспортного холдинга.

Известно, что по направлению будут курсировать 6 автобусов с интервалом в 20 минут.

Фото: Telegram/THA_Info

Маршрут №84 следует по схеме:

  • От "Монке би / Онгарсыновой" – "Городская больница №7" до "Монке би / Онгарсыновой".
  • В обратном направлении от супермаркета SMALL – "Монке би / Онгарсыновой" до супермаркета SMALL.

Есть хорошая новость и для жителей Астаны. Там также запустят новый автобусный маршрут №82.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
