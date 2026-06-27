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События

Первые звезды на погонах: в Алматы состоялся торжественный выпуск молодых офицеров Сухопутных войск

Солдаты, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 15:37 Фото: Алматинский гарнизон
В Военном институте Сухопутных войск имени Сағадата Нурмагамбетова состоялась одна из самых значимых воинских церемоний года – выпуск молодых офицеров, сообщает Zakon.kz.

В этот день вчерашние курсанты сделали главный шаг в своей военной биографии, получив первые офицерские погоны и право встать в строй защитников Отечества.

Разделить с выпускниками этот исторический момент прибыли представители Министерства обороны РК, генералы, ветераны Вооруженных сил, старшие офицеры, преподаватели, а также родители и близкие молодых лейтенантов.

Люди, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 15:37

Фото: Алматинский гарнизон

Люди, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 15:37

Фото: Алматинский гарнизон

Главным событием церемонии стало вручение первых офицерских погон. Генералы и представители высшего офицерского состава лично прикрепили их выпускникам, символично передав молодому поколению офицеров ответственность за безопасность страны, верность воинскому долгу и славным традициям казахстанской армии.

Люди, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 15:37

Фото: Алматинский гарнизон

Особые слова признательности прозвучали в адрес выпускников, окончивших обучение с отличием. Их упорство, дисциплина и высокие результаты стали примером для будущих поколений курсантов.

Торжественная церемония гармонично объединила национальные традиции и современные достижения Вооруженных сил. Ярким украшением праздника стало выступление ансамбля из ста домбристов, исполнивших знаменитые казахские кюи. Мощное звучание национальных инструментов придало мероприятию особую атмосферу и вызвало искреннее восхищение гостей.

Одним из самых трогательных моментов церемонии стал традиционный офицерский вальс. Молодые лейтенанты вместе со своими партнершами исполнили танец, который уже многие годы является красивым символом завершения обучения и начала нового этапа службы.

Вальс, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 15:37

Фото: Алматинский гарнизон

Завершилось мероприятие поздравлениями родных и близких, которые с гордостью разделили с молодыми офицерами радость этого знаменательного дня.

Люди, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 15:37

Фото: Алматинский гарнизон

Совсем скоро выпускники Военного института Сухопутных войск имени Сағадата Нурмагамбетова приступят к службе в воинских частях Вооруженных сил Республики Казахстан. Именно им предстоит продолжить лучшие традиции казахстанского офицерства, укреплять обороноспособность государства и с честью выполнять свой воинский долг во имя мира и безопасности страны.

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Айсулу Омарова
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