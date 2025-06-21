К жителям Астаны обратились с важным предупреждением о ремонте двух улиц
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Из-за ремонтов дорожного покрытия сразу на двух улицах Астаны на несколько дней будет частично и полностью перекрыто автомобильное движение, сообщает Zakon.kz.
По информации акимата столицы, работы по устройству верхнего слоя асфальта пройдут на улице Атырау.
"В связи с этим на участке от шоссе Қорғалжын до улицы Аягоз с 21 по 23 июня 2025 года будет полностью закрыто движение для автомобилей", – сообщили в акимате.
Водителей и пешеходов заранее просят планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.
Фото: акимат Астаны
Кроме того, с 21 по 29 июня 2025 года средний ремонт дорожного полотна будет проходить на улице Ч. Айтматова – от улицы Сыганак до улицы К. Мухамедханова.
"Проезд для автотранспортных средств будет частично перекрыт. При этом движение автомобилей будет организовано по одной из сторон", – добавили в акимате.
Фото: акимат Астаны
Ранее жителей Астаны предупредили о том, что на два дня перекроют шоссе, ведущее на центральный рынок.
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