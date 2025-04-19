На пять дней закроют движение по одной из улиц Астаны из-за ремонта
Фото: Zakon.kz
Движение по еще одной улице в Астане полностью закроют из-за ремонта на пять дней, сообщает Zakon.kz.
В этот раз работы по среднему ремонту начнут на улице Гаухартас. Ее участок от улицы Телконыр до проспекта Туран закроют для движения транспорта с 19 по 23 апреля.
"Движение будет организовано по прилегающим улицам. Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Фото: акимат Астаны
Ранее в столичном акимате предупредили о начале среднего ремонта улицы Карталы на участке от улицы М. Дулатова до улицы Окжетпес. Движение частично будет перекрыто до 25 апреля.
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