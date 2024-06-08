Тело пропавшего мальчика нашли в Актюбинской области

Пропавшего несколько дней назад в Актюбинской области подростка нашли мертвым. Его тело обнаружили в реке Илек в субботу, 8 июня, сообщает Zakon.kz.

"В результате непрерывных поисковых мероприятий в реке Илек в районе ресторана "Юрта" обнаружено тело пропавшего подростка Жетру Карима", – сообщили в МВД.

Полицией, волонтерами и неравнодушными гражданами в течение четырех суток проводились розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшего.

В поисках ребенка участвовали порядка 500 человек, в том числе сотрудники полиции, ДЧС и добровольцы. Также были привлечены служебные собаки, 40 единиц техники, три квадроцикла, две лодки, четыре лошади и дроны. Были проверены чердаки и дворы домов, канализационные люки и выгребные ямы.

"Полицией проводится расследование, назначены необходимые экспертизы. Департамент полиции приносит соболезнования родным и близким погибшего мальчика", – говорится в сообщении МВД.

Мальчик, 2011 года рождения, ушел из дома еще 4 июня. В пятницу, 7 июня, на его поиски подняли вертолет "Казавиаспаса".

