Спасатели сняли 8-летнего ребенка с дерева в Кокшетау
Фото: pixabay
В Кокшетау 8-летний мальчик залез на высокое дерево и не мог самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.
Получив тревожный сигнал, спасатели незамедлительно отправились к ребенку на подмогу. При помощи альпинистского снаряжения они спустили мальчика с высоты и передали его родителям.
Отмечается, что в ходе спасательных работ малыш не пострадал.
Между тем военнослужащие воинской части 5547 Национальной гвардии МВД РК из Кызылорды первыми пришли на помощь жильцам дома в районе "Ескі базар", где начался пожар.
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