#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
521.57
601.01
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
521.57
601.01
6.65
Происшествия

Спасатели сняли 8-летнего ребенка с дерева в Кокшетау

Ребенок, спасатели , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 15:54 Фото: pixabay
В Кокшетау 8-летний мальчик залез на высокое дерево и не мог самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.

Получив тревожный сигнал, спасатели незамедлительно отправились к ребенку на подмогу. При помощи альпинистского снаряжения они спустили мальчика с высоты и передали его родителям.

Отмечается, что в ходе спасательных работ малыш не пострадал.

Между тем военнослужащие воинской части 5547 Национальной гвардии МВД РК из Кызылорды первыми пришли на помощь жильцам дома в районе "Ескі базар", где начался пожар.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Спасение мужчины на мосту в Астане попало на видео
Происшествия
15:31, Сегодня
Спасение мужчины на мосту в Астане попало на видео
На футбольном поле в ЗКО недосчитались фонарей и урн: сельского акима наказали
Происшествия
13:15, Сегодня
На футбольном поле в ЗКО недосчитались фонарей и урн: сельского акима наказали
На Балхаше ветер унес 4-летнюю девочку на надувном круге: родители чуть не погибли, спасая ребенка
Происшествия
13:01, Сегодня
На Балхаше ветер унес 4-летнюю девочку на надувном круге: родители чуть не погибли, спасая ребенка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: