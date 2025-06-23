Как международный бизнес помогает Казахстану расти технологично и экологично

Президент страны и чиновники разных уровней неоднократно упоминали о важности привлечения иностранных инвестиций. При этом вложения зарубежных компаний – это не только финансовые вливания, но и современные технологии, рост человеческого капитала и новые экономические перспективы.

Такой подход демонстрирует компания "Филип Моррис Казахстан" (ФМК), работающая с 1993 года. За это время она вложила в экономику более 288 млрд тенге и продолжает модернизировать производство, делая ставку не на объемы инвестиций, а на их качество – инновации, подготовку специалистов и бережное отношение к экологии. В 2025 году на фабрике в Алматинской области были запущены первые в Казахстане линии по выпуску бездымной продукции. Проект реализуется в рамках глобальной стратегии компании по переходу к бездымному будущему.

Люди и производство: растем вместе

Новое производство потребовало серьезных вложений: около 33 млрд тенге уже направлены на строительство инфраструктуры, технологическое оснащение и обучение персонала. Общий объем инвестиций превысит 77 млрд. Большинство процессов автоматизировано, и на всех этапах внедрена цифровая система контроля качества. Сегодня на фабрике трудятся более 100 человек, а к 2030 году штат планируют удвоить.

"Речь идет не только о количестве, а в первую очередь – о качестве рабочих мест. Это высокотехнологичные и квалифицированные позиции, создаваемые в производственном регионе. Это новые возможности для карьеры, получение новых навыков и долгосрочные перспективы для казахстанцев", – отметил управляющий директор "Филип Моррис Казахстан и Центральная Азия" Энрике Хименес.

Регулярное обучение сотрудников и стажировки с участием международных экспертов позволяют формировать компетенции, соответствующие мировым стандартам. Фокус на развитии кадров компании полностью согласуется с приоритетами государственной политики – 2025 год в Казахстане объявлен Годом развития рабочих профессий.

Вклад в экономику и устойчивость

За 30 лет ФМК создала около 800 рабочих мест и выплатила в бюджет более 1 трлн 32 млрд тенге налогов. По итогам 2024 года она вошла в десятку крупнейших налогоплательщиков страны. Эти результаты говорят не только о масштабах бизнеса, но и о его устойчивости.

"Компания работает с 1993 года, оставаясь одним из крупнейших иностранных инвесторов и налогоплательщиков. Сегодня мы вновь подтверждаем: Казахстан – это страна, где можно строить бизнес, опираясь на стабильность и потенциал человеческого капитала – молодое и образованное население, растущую цифровую грамотность, активно развивающуюся систему профессионального образования, на высокий уровень адаптивности и мотивации рабочей силы. И мы верим, что пример "Филип Моррис Казахстан" станет сигналом для других инвесторов", – отметил Энрике Хименес.

Производство инновационной продукции позволило компании не только полностью обеспечить внутренний спрос, но и выйти на экспорт: продукция уже поставляется в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Армению. По прогнозам, к концу 2025 года доля бездымных изделий, выпускаемых на фабрике, достигнет 22%.

Упор на снижение вреда и экологию

Опираясь на выводы исследований, в отличие от традиционных сигарет, бездымные продукты нагревают табак, а не сжигают его – это снижает уровень вредных веществ примерно на 95%. Модернизация производства ориентирована на экологическую безопасность и заботу о здоровье.

"Мы предлагаем бездымную альтернативу тем, кто не готов полностью отказаться от никотина, но хочет значительно снизить вред, потому что верим – мир может быть свободным от табачного дыма", – подчеркнул Энрике Хименес.

Экологическая составляющая является одним из ключевых направлений развитии компании. Так, с 2020 года фабрика перешла на возобновляемую электроэнергию, что подтверждено международным сертификатом Kinekt (I-REC). Модернизация котельной повысила ее эффективность на 93%. Новые же производственные линии, построенные по международным стандартам "Филип Моррис Интернэшнл", помогли сократить расход сырья и энергии. Все эти последовательные шаги позволили компании за последние семь лет снизить выбросы CO₂ на 79%.

В 2023 году фабрика прошла аудит и получила международный сертификат AWS (Alliance for Water Stewardship), подтверждающий рациональное и бережливое управление водными ресурсами. В цифрах это выражается так: с 2021 по 2024 год водопотребление на миллион единиц продукции снизилось с 5,24 м³ до 3,79 м³.

Устойчивое развитие

Ставка на технологии и инвестиции заметно укрепляет позиции Казахстана как индустриального хаба региона и повышает экспортный потенциал страны. Запуск новых производственных линий и модернизация позволяют "Филип Моррис Казахстан" расширять присутствие в стране и вносить ощутимый вклад в экономику: компания создает рабочие места, развивает смежные отрасли (от логистики до инжиниринга) и показывает, что устойчивое производство может быть эффективным, экологичным и конкурентоспособным.