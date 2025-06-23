В Кокшетау появится спортивный центр на тысячу человек

В Кокшетау продолжается строительство самого масштабного спортивного объекта в истории региона — многофункционального комплекса, призванного полностью переформатировать подход к физической культуре и массовому спорту в Акмолинской области.

Комплекс возводится в микрорайоне Сарыарка, в пешей доступности от жилых кварталов, в экологически благоприятной зоне, где по задумке архитекторов и градостроителей должен сформироваться новый центр городской активности.

Проект отличается не только внушительными техническими характеристиками, но и концептуальной глубиной. Он предусматривает решение сразу нескольких задач: создание универсального пространства для различных видов спорта, повышение охвата населения физической активностью, улучшение условий для работы спортивных организаций, а также формирование новой точки притяжения для проведения культурно-массовых мероприятий и социального досуга. Строительство объекта стало возможным благодаря комплексной поддержке со стороны государства. Общая стоимость проекта составляет 13,6 млрд тенге. Из них 12,7 млрд тенге выделены из Специального государственного фонда, сформированного за счет возврата незаконно выведенных активов. Еще 620 млн тенге направлены из местного бюджета в 2024 году, и дополнительно 293 млн тенге предусмотрены на текущий период.

Фото: управление строительства Акмолинской области

"Строительная готовность объекта находится на высокой стадии: завершены 95% наружных сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения, выполнены 90% железобетонных конструкций, продолжается монтаж металлических элементов, устройство внутренних перегородок, работы по внутренней отделке и инсталляции оборудования. Общая площадь здания превышает 11 700 квадратных метров, площадь застройки – более 5 200 квадратов, земельный участок занимает 2,94 гектара. Комплекс рассчитан на единовременное пребывание до 1 000 человек", – рассказали в Управлении строительства.

Это позволит существенно разгрузить имеющуюся спортивную инфраструктуру, которая сегодня состоит в основном из устаревших объектов: СК "Юбилейный" 1974 года постройки, ФСО "Динамо" 1976 года, ЛОК "Бодрость" 2005 года и дворца спорта "Бурабай", введенного в 2009 году.

Фото: управление строительства Акмолинской области

Новый многофункциональный комплекс включает в себя зрелищный спортивный зал вместимостью 650 посадочных мест, который трансформируется под различные форматы мероприятий – от волейбольных и баскетбольных матчей до форумов и концертов с общим числом участников до 950 человек. Внутри комплекса разместятся залы бокса, борьбы, тяжелой атлетики, кроссфита, а также тир с полноценной технической инфраструктурой. Отдельное внимание уделено универсальному залу, где предусмотрена зона скалолазания и специальная башня для занятий пожарно-прикладными дисциплинами. На первом этаже будет размещен вестибюль с теннисными столами и буфет на 80 посадочных мест. Для комфортного пребывания спортсменов и зрителей проектом предусмотрены раздевалки, зоны отдыха, VIP-ложи, административные и инженерные помещения, а также офисы для тренеров и организаторов. Все залы оборудуются в соответствии с международными стандартами и предполагают проведение как учебно-тренировочных занятий, так и соревнований различного уровня.

Фото: управление строительства Акмолинской области

Комплекс оснастят современными мультимедийными и инженерными системами. В числе решений – LED-экраны с возможностью трансляции в режиме реального времени, звуковое и световое оборудование, комментаторские кабины, судейский хронометраж, а также система автоматизации BMS, которая будет отвечать за энергоэффективность, контроль инженерных сетей и оперативное реагирование на внештатные ситуации. Территория комплекса также будет благоустроена: предусмотрены универсальные спортивные площадки, игровые и тренировочные зоны, беговые дорожки, work-out пространства и более 70 парковочных мест.

Сегодня Акмолинская область занимает третье место по количеству граждан, систематически занимающихся спортом – таких более 263 тысяч человек. По оценкам специалистов, региону требуется как минимум 64 дополнительных зала. Новый спортивный комплекс не только позволит сократить этот дефицит, но и станет стратегическим ресурсом в развитии массового спорта и здорового образа жизни в регионе. Кроме того, реализация проекта даст ощутимый экономический эффект: увеличение занятости, развитие сопутствующей инфраструктуры, рост привлекательности города для инвесторов и молодых семей.