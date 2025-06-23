Президент поручил правительству пересмотреть подходы воспитательной работы в системе образования

23 июня 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления на расширенной коллегии правоохранительных органов затронул тему образования современной молодежи, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, нужно создать такую гражданскую и культурную среду, в которой закон воспринимается как инструмент защиты прав и свобод, а не репрессий и подавления.

"Важно, чтобы порядок стал по-настоящему всеобщей ценностью, а законопослушание – подлинным образом жизни для каждого. Достижение этой амбициозной цели требует консолидации усилий государственного аппарата и всего общества. Чтобы стать прогрессивной нацией, мы должны культивировать в обществе такие созидательные качества и ценности, как добропорядочность, уважение друг к другу, сдержанность и вежливость. Надо, чтобы граждане соблюдали законы и этические нормы не из принуждения, а исходя из своего внутреннего убеждения", – сказал Токаев.

Он уверен, что, только утвердив принцип "Закон и Порядок" в качестве базовой ценности, можно искоренить такие болезни общества, как семейно-бытовое насилие, вандализм, наркоторговлю, лудоманию.

"О необходимости бескомпромиссной борьбы с этими социальными пороками мы говорили в прошлом году на заседании Национального курултая. Важно прививать подрастающему поколению созидательные установки, стремление к дисциплине и порядку. Это общая задача как родителей, так и системы образования. Именно в школах педагоги знакомят детей со значением правовых ценностей, формируют нормы поведения. Правительству надо пересмотреть воспитательную работу в учебных заведениях, усилив акцент на формировании уважительного отношения к закону". Касым-Жомарт Токаев

Следует еще со школьной скамьи закладывать в детях высокие качества "Адал азамат", заключил глава государства.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев во время выступления высказался о борьбе с семейно-бытовым насилием, защите женщин и детей.