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События

Токаев планирует провести расширенное заседание коллегии правоохранительных органов

расширенная коллегия правоохранительных органов состоится 23 июня, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 18:52 Фото: Акорда
23 июня под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится расширенная коллегия правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

Советник – пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай заявил о том, что в заседании примет участие руководство правительства, Администрации президента, Генеральной прокуратуры, МВД, Агентства по финансовому мониторингу, Агентства по противодействию коррупции.

Ранее первый заместитель Генерального прокурора РК Тимур Ташимбаев в беседе с корреспондентом Zakon.kz рассказал о том, как на практике реализуются задачи, поставленные президентом страны.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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