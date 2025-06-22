Токаев планирует провести расширенное заседание коллегии правоохранительных органов

23 июня под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится расширенная коллегия правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

Советник – пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай заявил о том, что в заседании примет участие руководство правительства, Администрации президента, Генеральной прокуратуры, МВД, Агентства по финансовому мониторингу, Агентства по противодействию коррупции.

Ранее первый заместитель Генерального прокурора РК Тимур Ташимбаев в беседе с корреспондентом Zakon.kz рассказал о том, как на практике реализуются задачи, поставленные президентом страны.