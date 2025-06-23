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Общество

Когда между полицейскими и казахстанцами возникнет партнерство, рассказал президент

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 16:38 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правоохранительная система нуждается в дальнейшем реформировании, нацеленном на повышение безопасности граждан и безукоризненное обеспечение принципов законности. Об этом сегодня заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Но, как отметил президент на расширенной коллегии правоохранительных органов 23 июня 2025 года, реформы не могут и не должны осуществляться ради реформ.

"Их главная цель – усилить доверие общества к правоохранительной системе. Случаи несправедливости и равнодушия со стороны отдельных сотрудников накладывают тень на всех представителей силовых структур".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, требуя от граждан и бизнеса соблюдения законов, каждый из сотрудников правоохранительных органов "должен показывать достойный пример".

"Только тогда возникнет истинное партнерство сотрудников полиции и граждан. Именно от ваших усилий зависит успех дальнейшего совершенствования правоохранительной деятельности".Касым-Жомарт Токаев

При этом, как подчеркнул президент, государство всегда будет уделять особое внимание всемерной поддержке всех, кто обеспечивает общественную безопасность и законность в стране.

"По моему поручению с этого года мы перешли на новую систему оплаты труда в силовых ведомствах. Она позволила повысить зарплаты сотрудников, в первую очередь районного звена. К примеру, оклад оперуполномоченного полиции с трехлетним стажем увеличился на 60%".Касым-Жомарт Токаев

Он также отметил, что государство продолжит принимать комплексные меры по усилению правовой и социальной защищенности стражей порядка.

"Важно создавать условия и стимулы для курсантов ведомственных вузов – это будущее наших силовых структур. Считаю, что выпускникам академий, показавшим отличные результаты в учебе и поведении, нужно присваивать первоначальное звание "старший лейтенант". Надо также предоставить им возможность приоритетного выбора вакантных должностей. Правительству необходимо подготовить соответствующие законодательные поправки".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев дал неделю на разбор проблем в работе правоохранительных органов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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