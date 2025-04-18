Токаев вручил ордены и медали полицейским Мангистау

В ходе поездки в Мангистаускую область президент Касым-Жомарт Токаев встретился с сотрудниками правоохранительных органов региона. Глава государства отметил их важный вклад в обеспечение стабильности и безопасности в стране, сообщает Zakon.kz.

Также, по данным Акорды, указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, группа офицеров и сержантов награждена орденом "Айбын" II степени, а также медалями "Ерлігі үшін" и "Жауынгерлік ерлігі үшін".

"Вы усердно трудитесь во имя построения Справедливого Казахстана и укоренения в обществе принципа Закона и Порядка. Даже в самой опасной ситуации вы с честью выполняете возложенные на вас обязанности. Искренне благодарю вас! Я принял решение вручить государственные награды представителям правоохранительных структур за их безупречную службу в обеспечении безопасности региона. Как президент, я всегда поддерживаю сотрудников правоохранительных органов и высоко ценю ваш труд. Уверен, что вы всегда будете надежной опорой государства и защитниками народа, оставаясь верными своему долгу". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Ранее Токаеву были презентованы крупные инвестиционные проекты. Среди них – строительство парогазовой установки мощностью 160 МВт в Актау, создание мультимодального логистического и авиационного хаба и судостроительной верфи, разведение и выращивание осетровых рыб и производство икры, возведение визит-центра "Бозжыра", а также запуск аммиачно-карбамидного комплекса.

Утром 18 апреля 2025 года Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область. Затем на совещании по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность повышения качества образования.