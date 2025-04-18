#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
521.9
593.5
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
521.9
593.5
6.39
Политика

Токаев вручил ордены и медали полицейским Мангистау

Токаев, награждение, Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 19:56 Фото: akorda.kz
В ходе поездки в Мангистаускую область президент Касым-Жомарт Токаев встретился с сотрудниками правоохранительных органов региона. Глава государства отметил их важный вклад в обеспечение стабильности и безопасности в стране, сообщает Zakon.kz.

Также, по данным Акорды, указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, группа офицеров и сержантов награждена орденом "Айбын" II степени, а также медалями "Ерлігі үшін" и "Жауынгерлік ерлігі үшін".

"Вы усердно трудитесь во имя построения Справедливого Казахстана и укоренения в обществе принципа Закона и Порядка. Даже в самой опасной ситуации вы с честью выполняете возложенные на вас обязанности. Искренне благодарю вас! Я принял решение вручить государственные награды представителям правоохранительных структур за их безупречную службу в обеспечении безопасности региона. Как президент, я всегда поддерживаю сотрудников правоохранительных органов и высоко ценю ваш труд. Уверен, что вы всегда будете надежной опорой государства и защитниками народа, оставаясь верными своему долгу".Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Ранее Токаеву были презентованы крупные инвестиционные проекты. Среди них – строительство парогазовой установки мощностью 160 МВт в Актау, создание мультимодального логистического и авиационного хаба и судостроительной верфи, разведение и выращивание осетровых рыб и производство икры, возведение визит-центра "Бозжыра", а также запуск аммиачно-карбамидного комплекса.

Утром 18 апреля 2025 года Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область. Затем на совещании по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность повышения качества образования.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
От логистики до судостроения: Токаеву показали проекты будущего Мангистау
Политика
19:42, Сегодня
От логистики до судостроения: Токаеву показали проекты будущего Мангистау
Треть школьников не прошли ЕНТ в Мангистау: Токаев назвал тревожные цифры
Политика
17:45, Сегодня
Треть школьников не прошли ЕНТ в Мангистау: Токаев назвал тревожные цифры
Главную проблему Мангистау озвучил Токаев
Политика
17:26, Сегодня
Главную проблему Мангистау озвучил Токаев
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: