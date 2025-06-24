В Костанайской области стартовал проект по профориентации школьников

"Менің болашақ мамандығым" – проект, который реализуется в рамках Года рабочих профессий, объявленного указом главы государства. Он представляет собой экскурсии для школьников среднего звена на ведущих предприятиях и колледжах региона.

Главной задачей инициативы является ознакомление с процессом производства и организацией работы предприятий региона, развитие интереса к той или иной профессии, а также углубление знаний о применении теоретических знаний в реальной жизни, стимулирование к выбору будущей профессии и воспитание уважения к труду.

В течение пяти дней, с 20 по 25 июня, школьники смогут принять участие в увлекательных экскурсиях на 12 ведущих предприятиях области, таких как АО "АгромашХолдинг KZ", завод "Allur", ТОО "МехЛитКом", ERG, ТОО "БК-строй", АО "Казахтелеком" и в 11 колледжах региона. Посетить мастер-классы от опытных специалистов, а также попробовать свои силы в конкурсных заданиях, направленных на выявление профессиональных интересов и склонностей. В профориентационных работах планируется охватить учащихся всех школ Костанайской области.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Стоит отметить, что по завершении экскурсий учащимся выдается информационный материал по направлениям подготовки специалистов, а также памятные призы и подарки.

Для самих же школьников такие экскурсии стали интересными и запоминающимися.

"Я очень ждал эту экскурсию, потому что мечтаю стать поваром-кондитером! Мы побывали в гостинице "Глория", где педагоги Костанайского колледжа сферы обслуживания рассказали, что в их колледже готовят специалистов по этой профессии. Было очень интересно узнать о профессиях сферы обслуживания и возможностях обучения в колледже", – поделился ученик 5-го класса КГУ ОСШ 13 Алексей Ефимов.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Другая школьница Анель Рамазанова перешла в 9-й класс и уже стоит на пороге выбора будущей профессии, говорит, что с удовольствием пошла на экскурсию в Костанайский автодорожный колледж, так как в будущем видит себя автомехаником.

"Очень интересно было увидеть все нюансы обучения, здесь узнала много нового о профессии автослесаря, специалиста по покраске автомобиля. Я считаю, что это очень востребованные профессии, да и само обучении проходит в комфортных условиях и современных лабораториях, где на практике дают все необходимые знания, которые пригодятся в работе", – отметила ученица.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Такой своевременный подход к выбору будущей профессии поддерживают и работодатели региона, которые активно поддержали инициативу акимата Костанайской области в реализации программы "Менің болашақ мамандығым".

"Для нас важно, чтобы школьники могли увидеть реальные рабочие профессии, познакомиться с современным производством и задуматься о своем будущем уже сейчас. В ходе экскурсии школьники с интересом наблюдали за процессом сборки автомобилей, задавали вопросы сотрудникам завода и делились впечатлениями. Мы надеемся, что знакомство с производством станет важным опытом и поможет при выборе будущей профессии. И если хотя бы у одного школьника сегодня появилась мечта стать инженером – значит, мы все делаем правильно", – говорит начальник высшей инженерной школы Allur Сания Иментаева.