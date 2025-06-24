#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
523.46
600.04
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
523.46
600.04
6.69
Общество

В Костанайской области стартовал проект по профориентации школьников

Проект в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 09:49 Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
"Менің болашақ мамандығым" – проект, который реализуется в рамках Года рабочих профессий, объявленного указом главы государства. Он представляет собой экскурсии для школьников среднего звена на ведущих предприятиях и колледжах региона.

Главной задачей инициативы является ознакомление с процессом производства и организацией работы предприятий региона, развитие интереса к той или иной профессии, а также углубление знаний о применении теоретических знаний в реальной жизни, стимулирование к выбору будущей профессии и воспитание уважения к труду.

В течение пяти дней, с 20 по 25 июня, школьники смогут принять участие в увлекательных экскурсиях на 12 ведущих предприятиях области, таких как АО "АгромашХолдинг KZ", завод "Allur", ТОО "МехЛитКом", ERG, ТОО "БК-строй", АО "Казахтелеком" и в 11 колледжах региона. Посетить мастер-классы от опытных специалистов, а также попробовать свои силы в конкурсных заданиях, направленных на выявление профессиональных интересов и склонностей. В профориентационных работах планируется охватить учащихся всех школ Костанайской области.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Стоит отметить, что по завершении экскурсий учащимся выдается информационный материал по направлениям подготовки специалистов, а также памятные призы и подарки.

Для самих же школьников такие экскурсии стали интересными и запоминающимися.

"Я очень ждал эту экскурсию, потому что мечтаю стать поваром-кондитером! Мы побывали в гостинице "Глория", где педагоги Костанайского колледжа сферы обслуживания рассказали, что в их колледже готовят специалистов по этой профессии. Было очень интересно узнать о профессиях сферы обслуживания и возможностях обучения в колледже", – поделился ученик 5-го класса КГУ ОСШ 13 Алексей Ефимов.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Другая школьница Анель Рамазанова перешла в 9-й класс и уже стоит на пороге выбора будущей профессии, говорит, что с удовольствием пошла на экскурсию в Костанайский автодорожный колледж, так как в будущем видит себя автомехаником.

"Очень интересно было увидеть все нюансы обучения, здесь узнала много нового о профессии автослесаря, специалиста по покраске автомобиля. Я считаю, что это очень востребованные профессии, да и само обучении проходит в комфортных условиях и современных лабораториях, где на практике дают все необходимые знания, которые пригодятся в работе", – отметила ученица.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Такой своевременный подход к выбору будущей профессии поддерживают и работодатели региона, которые активно поддержали инициативу акимата Костанайской области в реализации программы "Менің болашақ мамандығым".

"Для нас важно, чтобы школьники могли увидеть реальные рабочие профессии, познакомиться с современным производством и задуматься о своем будущем уже сейчас. В ходе экскурсии школьники с интересом наблюдали за процессом сборки автомобилей, задавали вопросы сотрудникам завода и делились впечатлениями. Мы надеемся, что знакомство с производством станет важным опытом и поможет при выборе будущей профессии. И если хотя бы у одного школьника сегодня появилась мечта стать инженером – значит, мы все делаем правильно", – говорит начальник высшей инженерной школы Allur Сания Иментаева.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Стипендии студентов медвузов выросли до 134 тысяч тенге
Общество
14:56, Сегодня
Стипендии студентов медвузов выросли до 134 тысяч тенге
Алматы зальет дождями после жары в 36°С
Общество
14:36, Сегодня
Алматы зальет дождями после жары в 36°С
Конкурс на закупку офисной мебели для акимата области Абай отменен
Общество
12:37, Сегодня
Конкурс на закупку офисной мебели для акимата области Абай отменен
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: