В Костанайской области успешно готовят будущих специалистов рабочих специальностей

В рамках Года рабочих профессий прошел пресс-тур в один из ведущих колледжей региона по подготовке специалистов – Костанайский высший колледж автомобильного транспорта. Стоит отметить, что в этом году он прошел международную аккредитацию.

Директор колледжа Дмитрий Павленко отметил, что в учебном заведении созданы все условия для получения реальных знаний, которые воплощаются на практике.

"Звание высшего колледжа говорит о том, что мы предоставляем знания студентам по прикладному бакалавриату, это касается младшего инженерного состава. Для этого у нас есть вся необходимая материально-техническая база и квалифицированный педагогический состав. Мы внедряем новые технологии и совершенствуем подход в обучении для того, чтобы наши выпускники успешно применяли свои знания на практике", – сказал Дмитрий Павленко.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Колледж готовит специалистов по международным стандартам WorldSkills, осваивает новейшие технологии и напрямую работает с машиностроительной индустрией. Здесь студенты во время практики работают на уникальном современном оборудовании машиностроительной отрасли.

К примеру, Артем Кузнецов – будущий техник по ремонту автомобиля, свои знания и рабочую компетенцию активно реализует как в учебе, так и на практике. Подтверждением этому является то, что Артем будет защищать честь Костанайской области на первом международном чемпионате профессионального мастерства TurkicSkills, который пройдет в Актау с 4 по 10 октября в рамках Года рабочих профессий.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Колледж готовит 1500 студентов по 15 современным специальностям и квалификациям. Для этого здесь есть современные мастерские и центр компетенции завода Allur.

"Потенциальными работодателями для выпускников колледжа являются ведущие предприятия Костанайской области. Особое место в работе колледжа занимает сотрудничество с компанией KIA Kazakhstan. В мае 2024 года между ТОО "KIA Kazakhstan" и нашим колледжем был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки кадров для автомобилестроения", – подчеркнул директор колледжа.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Одним из предприятий, где проходят трудовую практику студенты, а затем и трудоустраиваются, является автомобильный завод Allur. Стоит отметить, что сотрудники завода являются не только кураторами студентов, но и действующими преподавателями колледжа. Одним из успешных результатов такой совместной работы является открытие коммерческой группы по подготовке специалистов по кибербезопасности.

"Студенты колледжа активно приходят на практику к нам на завод, ведь у нас созданы все условия для того, чтобы будущие специалисты получали знания сразу на производстве. Помимо этого, своих практикантов мы обеспечиваем бесплатным проездом, питанием и униформой, а самое главное – практика у нас оплачиваемая", – рассказал главный специалист высшей инженерной школы Allur Серик Саканов.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Саканов отметил, что сейчас школа активно идет в направлении дуального обучения, то есть основные знания для будущих специалистов дают на практике, на производстве. Это, по его словам, очень удобно и эффективно.