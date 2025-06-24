Конкурс на закупку офисной мебели для акимата области Абай отменен

В последние дни в средствах массовой информации и социальных сетях активно обсуждается вопрос закупки офисной мебели для акимата области Абай и подведомственных ему управлений. В связи с этим Zakon.kz обратился с официальным запросом в акимат, чтобы выяснить детали ситуации.

Первый заместитель акима области Ербол Садыр разъяснил, какова текущая ситуация.

– Ербол Абылхайырович, в последние дни в ряде СМИ обсуждается конкурс на закупку офисной мебели для акимата области Абай и подведомственных управлений. Как ранее обеспечивался мебелью областной акимат?

– Сообщаю, что конкурсные процедуры по закупке офисной мебели, несмотря на то что были объявлены, решением акима области Абай были остановлены.

Что касается вашего вопроса, с момента образования области Абай в 2022 году государственные закупки мебели для аппарата акима и 23 подведомственных управлений не проводились. В настоящее время 639 сотрудников продолжают использовать изношенную мебель, ранее списанную с баланса акимата города Семея. Более того, есть управления, где сотрудники вынуждены пользоваться мебелью, принесенной из дома.

В целом, чтобы решить этот насущный вопрос, создающий неудобства для рядовых сотрудников, в 2024 году были запущены процедуры государственных закупок. Точнее, с прошлого года по сегодняшний день конкурс объявлялся 7 раз. Однако из-за несоответствия документов со стороны потенциальных поставщиков конкурсные процедуры каждый раз откладывались.

Количество и требование инвентаря сформировано в соответствии с приказом министра финансов Республики Казахстан от 28 апреля 2025 года №201 "Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и техникой, площадями для размещения аппарата государственных органов, канцелярскими принадлежностями и иными расходными материалами".

– Планируется ли вновь вернуться к процессу закупки мебели?

– Нет. Как я уже отметил, конкурс был прекращен по решению акима области.