Военнослужащий погиб в области Абай

В области Абай в результате инцидента с военной техникой погиб военнослужащий по контракту. Информацию официально подтвердили в пресс-службе регионального гарнизона, передает Zakon.kz.

Как отмечает издание Аrnapress, трагедия произошла 5 марта 2026 года. По данным ведомства, военнослужащий контрактной службы получил травмы, несовместимые с жизнью, из-за нарушения мер безопасности при эксплуатации техники.

В настоящее время на месте происшествия работают представители компетентных органов, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По данному факту начато досудебное расследование.

"На месте происшествия работают представители компетентных органов. Командование и личный состав Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Им будет оказана необходимая поддержка в установленном порядке", – сказано в сообщении пресс-службы гарнизона.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 23 января 2026 года в одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона во время несения караульной службы умер военнослужащий срочной службы.