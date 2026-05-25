Общество

"Не первый день": в Казнете обсуждают загадочные объекты над ЗКО – что говорят в Минобороны

Дорога, дороги, трасса, трассы, машина, машины, дорожное движение, транспорт, авто, автомобиль, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 13:56 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казнете активно обсуждают информацию о том, что неизвестные объекты несколько ночей кружат над пограничным пунктом "Сырым" в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Автор видео отмечает, что "неизвестные объекты летали над пунктом пропуска и над заставой".

"И такое мы видим не первый день", – добавил очевидец произошедшего.

Корреспондент Zakon.kz 25 мая 2026 года обратился за комментарием в пресс-службу Министерства обороны (МО) Казахстана.

Там уточнили, что ситуация находится под контролем соответствующих служб.

"По факту распространяемой в социальных сетях информации о якобы неизвестных воздушных объектах, замеченных в небе над территорией Западно-Казахстанской области, сообщаем, что нарушений воздушного пространства РК не зарегистрировано".Пресс-служба МО РК

Также в ведомстве попросили граждан страны сохранять спокойствие, не распространять недостоверную информацию и доверять исключительно официальным источникам.

Ранее Министерство обороны Казахстана обращалось с важным заявлением к жителям Астаны. Их предупредили о том, что в столице с 24 мая 2026 года стартуют военные тренировки в воздухе.

