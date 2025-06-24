"С молью перепутали": обесцвеченные брови Ларисы Гузеевой взорвали комментарии

Бессменная телеведущая программы "Давай поженимся" 66-летняя Лариса Гузеева кардинально поменяла образ. Смена имиджа не прошла мимо фанатов и зрителей. Актрисе даже пришлось ответить на многочисленные отзывы и критику, сообщает Zakon.kz.

Так, неделей ранее заслуженная артистка России опубликовала фото с обесцвеченными бровями и высветленными волосами.

Примечательно, но комментарии к публикации отключены.

Уже 23 июня 2025 года она разместила еще одно фото. В подписи к нему она заявила, что совершенно не понимает реакции общественности.

"Я, честно говоря, не понимаю, как незначительное изменение во внешности, что абсолютно естественно для моей профессии, может вызвать столько ненависти и агрессии. Правда. Всем моим дорогим подписчикам хорошей недели. Пусть она будет без потрясений и разочарований". Лариса Гузеева

Пользователи Сети разделились на два лагеря. Если одни поддержали знаменитость, то другие все-таки попросили не привлекать к себе внимание таким шокирующим видом.

Конечно, для актрисы это норма. Вы шикарная. Очень люблю!

Уже перебор. Это же просто некрасиво! Вы же не в спектакле про болото с кикиморой в главной роли.

Я вас не узнал.

Вы хороши в любом образе!

Настоящая актриса может выходить в любом образе!

Жаль, что красоту испортили, агрессии нет, скорее, сожаление.

Нет агрессии и ненависти, за исключением малой доли никчемных людей, но этот образ вас состарил и сделал молью невзрачной, поэтому народ и не воспринял этот образ!

Повод призадуматься, почему вас так ненавидят. Хотя есть масса публичных личностей, про которых за всю жизнь слова плохого не сказали.

Я одного не пойму, почему вам всегда предлагают какие-то образы, которые вас портят. Вы красивая, почему еще не улучшить образ, а надо обязательно ухудшить.

Просто этот образ добавляет возраста плюс 10 лет точно. Вы и так красотка, но это проигрышный вариант.

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