#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
523.46
600.04
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
523.46
600.04
6.69
Культура и шоу-бизнес

"С молью перепутали": обесцвеченные брови Ларисы Гузеевой взорвали комментарии

Лариса Гузеева, актриса, внешность, критика, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 10:29 Фото: Instagram/_larisa_guzeeva_
Бессменная телеведущая программы "Давай поженимся" 66-летняя Лариса Гузеева кардинально поменяла образ. Смена имиджа не прошла мимо фанатов и зрителей. Актрисе даже пришлось ответить на многочисленные отзывы и критику, сообщает Zakon.kz.

Так, неделей ранее заслуженная артистка России опубликовала фото с обесцвеченными бровями и высветленными волосами.

Примечательно, но комментарии к публикации отключены.

Уже 23 июня 2025 года она разместила еще одно фото. В подписи к нему она заявила, что совершенно не понимает реакции общественности.

"Я, честно говоря, не понимаю, как незначительное изменение во внешности, что абсолютно естественно для моей профессии, может вызвать столько ненависти и агрессии. Правда. Всем моим дорогим подписчикам хорошей недели. Пусть она будет без потрясений и разочарований".Лариса Гузеева

Пользователи Сети разделились на два лагеря. Если одни поддержали знаменитость, то другие все-таки попросили не привлекать к себе внимание таким шокирующим видом.

  • Конечно, для актрисы это норма. Вы шикарная. Очень люблю!
  • Уже перебор. Это же просто некрасиво! Вы же не в спектакле про болото с кикиморой в главной роли.
  • Я вас не узнал.
  • Вы хороши в любом образе!
  • Настоящая актриса может выходить в любом образе!
  • Жаль, что красоту испортили, агрессии нет, скорее, сожаление.
  • Нет агрессии и ненависти, за исключением малой доли никчемных людей, но этот образ вас состарил и сделал молью невзрачной, поэтому народ и не воспринял этот образ!
  • Повод призадуматься, почему вас так ненавидят. Хотя есть масса публичных личностей, про которых за всю жизнь слова плохого не сказали.
  • Я одного не пойму, почему вам всегда предлагают какие-то образы, которые вас портят. Вы красивая, почему еще не улучшить образ, а надо обязательно ухудшить.
  • Просто этот образ добавляет возраста плюс 10 лет точно. Вы и так красотка, но это проигрышный вариант.

Ранее стало известно, что казахстанская оперная певица Айгерим Алтынбек пройдет стажировку в самом престижном учебном заведении в мире оперного искусства – Академии театра "Ла Скала".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Ксения Бородина поделилась фото роскошной свадьбы с Николаем Сердюковым
Культура и шоу-бизнес
12:05, Сегодня
Ксения Бородина поделилась фото роскошной свадьбы с Николаем Сердюковым
Казахстанская оперная певица прошла отбор в один из ведущих театров мира
Культура и шоу-бизнес
09:57, Сегодня
Казахстанская оперная певица прошла отбор в один из ведущих театров мира
Новое звучание казахской песни "Шынарым" от американской кантри-группы вызвало восторг
Культура и шоу-бизнес
09:45, Сегодня
Новое звучание казахской песни "Шынарым" от американской кантри-группы вызвало восторг
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: