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Общество

В МВД рассказали об уровне преступности в Казахстане

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 08:10 Фото: polisia.kz
В Министерстве внутренних дел РК состоялось расширенное заседание коллегии с участием руководителей служб центрального аппарата и территориальных подразделений органов внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Во время заседания подведены итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие текущего года, а также определены приоритетные задачи в рамках реализации поручений президента.

Как отметил министр внутренних дел Ержан Саденов, за отчетный период наблюдается положительная динамика. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 11%.

Отмечено сокращение числа убийств, тяжких телесных повреждений, изнасилований, разбоев, грабежей, хулиганств, краж, скотокрадств и других преступлений. Также зафиксировано снижение уровня правонарушений в общественных местах и на улицах.

Наряду с положительными результатами участники заседания рассмотрели существующие недостатки в деятельности подразделений и обсудили пути их устранения.

Ранее ужесточить контроль за банковскими счетами и продажей SIM-карт поручил Касым-Жомарт Токаев.

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Аксинья Титова
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