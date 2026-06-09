Казахстанцы все чаще выбирают отдых на природе и пешие маршруты

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании правительства 9 июня 2026 года рассказал о перспективах развития экотуризма в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Нысанбаев отметил, что природные территории Казахстана пользуются растущим интересом у туристов.

"Если в 2024 году особо охраняемые природные территории посетили 2,8 млн человек, то в 2025 году – 3,7 млн человек. Рост составил около 900 тыс. посетителей. Это показывает, что население все чаще выбирает отдых на природе, пешие маршруты и этнотуризм. Основной потенциал сосредоточен в национальных парках. Сегодня на их территории действуют 179 туристских маршрутов и 42 экологические тропы", – добавил он.

По его словам, по всем 13 национальным паркам, находящимся в ведении министерства, с учетом международного опыта, разработаны концепции развития экотуризма и утверждены генеральные планы. По ряду парков документы корректируются с учетом новых инвестиционных проектов.

"Все национальные парки подключены к онлайн-оплате через банковские сервисы. На сайтах парков размещены QR-коды для оплаты", – заверил глава Минэкологии.

1 июня 2026 года администрация Государственного национального природного парка "Тарбагатай" в области Абай выступила с обращением к казахстанцам: их просят не беспокоить птиц, так как у них проходит период гнездования и выведения потомства.