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Общество

Сколько казахстанцев приняли участие в президентской инициативе "Таза Қазақстан"

Уборка территории, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 09:22 Фото: primeminister.kz
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 25 июня 2025 года на заседании правительства рассказал, что порядка 2 млн человек приняли участие в президентской инициативе "Таза Қазақстан". Из них 156 тыс. – волонтеры, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава Минэкологии, масштабная экологическая инициатива направлена на формирование у граждан уважения к природе и активное участие в решении экологических проблем. В рамках нее проведено 573 мероприятия, в ходе которых собрано около 189 тыс. тонн отходов, очищено примерно 735 тыс. га территории и высажено свыше 2 млн деревьев.

"Концепция развития экологической культуры "Таза Қазақстан" направлена на формирование у граждан уважения к природе, осознания важности охраны окружающей среды и активного участия в решении экологических проблем. Данная инициатива не только объединила население, но и укрепила патриотический дух, превратившись в дело общенационального масштаба", – сказал Ерлан Нысанбаев.

В рамках реализации инициативы "Таза Қазақстан" активно используются цифровые платформы для мониторинга и реагирования на экологические обращения. В текущем году через онлайн-сервис в Telegram @TazaQazBot поступило более 11 тыс. заявок, из которых более 10 тыс. уже выполнены.

Использование цифровых технологий, по информации министра экологии и природных ресурсов, способствует повышению эффективности контроля за состоянием общественного пространства и окружающей среды.

Наиболее часто жители сообщают о:

  • необходимости уборки территорий (2963 заявок),
  • вывозе мусора (662),
  • благоустройстве улиц и содержании тротуаров (607).

Также фиксируются жалобы на некачественное или неполное исполнение заявок.

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Бауыржан Муканов
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