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Общество

Аномально жаркое лето в Казахстане прогнозируют синоптики

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Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на заседании правительства 15 апреля 2025 года озвучил прогнозы синоптиков на лето, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нысанбаев доложил в правительстве о мерах по профилактике лесных пожаров. По его данным, с начала года на территории государственного лесного фонда страны уже зарегистрировано 32 лесных пожара на общей площади 4 831 га.

"Анализ лесных пожаров прошлых лет показывает, что основными причинами их возникновения являются переход огня из степи, а также сухие грозы. А причинами распространения явилась отдаленность, труднодоступность и отсутствие дорожной сети", – отметил министр.

Глава Минэкологии призвал акиматы принять исчерпывающие меры по предупреждению и ликвидации степных пожаров, приведению сил и средств лесхозов в полную боевую готовность.

"По прогнозам Казгидромета, лето текущего года будет аномально жарким. В этой связи акиматам областей необходимо принять все меры по поддержанию пожарной безопасности в лесах. Министерством, в свою очередь, принимаются все необходимые меры по приведению подведомственных организаций в полную боевую готовность и недопущению крупных лесных пожаров на территории государственного лесного фонда", – резюмировал Нысанбаев.

4 апреля 2025 года вблизи села Коянбай в области Абай загорелась сухая трава, огонь распространился на лес. Пожар в сосновом бору локализовали, но под воздействием сильного ветра огонь быстро распространился на территорию Морозовского филиала природного резервата "Семей орманы". 5 апреля Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало видео последствий лесного пожара.

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Мадина Мамырханова
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