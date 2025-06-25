О возобновлении полетов на Ближний Восток заявила казахстанская авиакомпания

Казахстанская авиакомпания Air Astana сегодня, 25 июня 2025 года, выступила с важным заявлением касательно полетов на Ближний Восток, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в связи с прекращением огня на Ближнем Востоке Air Astana возобновляет полеты в данный регион в облет воздушного пространства Ирана.

"Ожидаются к выполнению 25 июня следующие рейсы, везде указано время местное: KC205 Астана-Дубай, в 11:00.

KC206 Дубай-Астана, в 16:40.

KC653 Алматы-Доха, в 11:00.

KC654 Доха-Алматы, в 15:05.

KC897 Алматы -Дубай, в 11:15.

KC898 Дубай-Алматы, в 16:10", – перечислили в авиакомпании.

Также сообщается, что на самом вместительном воздушном судне Boeing 767 будет выполнен репатриационный рейс КС8980 Дубай – Алматы в 17:40.

"Билеты на данные рейсы открыты к продаже. Просим проверять расписание на сайте авиакомпании. Рейсы будут выполняться в соответствии с высокими стандартами безопасности полетов", – заключили в авиакомпании.

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