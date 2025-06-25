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Общество

О возобновлении полетов на Ближний Восток заявила казахстанская авиакомпания

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 09:53 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Казахстанская авиакомпания Air Astana сегодня, 25 июня 2025 года, выступила с важным заявлением касательно полетов на Ближний Восток, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в связи с прекращением огня на Ближнем Востоке Air Astana возобновляет полеты в данный регион в облет воздушного пространства Ирана.

"Ожидаются к выполнению 25 июня следующие рейсы, везде указано время местное:

  • KC205 Астана-Дубай, в 11:00.
  • KC206 Дубай-Астана, в 16:40.
  • KC653 Алматы-Доха, в 11:00.
  • KC654 Доха-Алматы, в 15:05.
  • KC897 Алматы -Дубай, в 11:15.
  • KC898 Дубай-Алматы, в 16:10", – перечислили в авиакомпании.

Также сообщается, что на самом вместительном воздушном судне Boeing 767 будет выполнен репатриационный рейс КС8980 Дубай – Алматы в 17:40.

"Билеты на данные рейсы открыты к продаже. Просим проверять расписание на сайте авиакомпании. Рейсы будут выполняться в соответствии с высокими стандартами безопасности полетов", – заключили в авиакомпании.

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 09:53
Казахстанская авиакомпания назвала условие возобновления рейсов на Ближний Восток

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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