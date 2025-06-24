Казахстанская авиакомпания назвала условие возобновления рейсов на Ближний Восток

Крупнейшие авиаперевозчики в связи с резким обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке ограничили или полностью отменили рейсы. Но сегодня, 24 июня 2025 года, авиакомпания Air Astana назвала условие возобновления полетов, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным, опубликованным в Telegram-канале компании, Air Astana планирует возобновить рейсы на Ближний Восток с 25 июня 2025 года при условии официального объявления о прекращении огня:

"В случае дальнейшей эскалации конфликта рейсы на Ближний Восток от 25 июня будут отменены".

Также отмечено, что вылет рейсов в Дубай и Доху из Алматы планируется с задержкой для оценки ситуации.

"Просим пассажиров следить за статусом рейсов на сайте авиакомпании", – следует из официального обращения.

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Стоит отметить, что ранее Министерство иностранных дел настоятельно рекомендовало казахстанцам пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока.