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Общество

Казахстанская авиакомпания назвала условие возобновления рейсов на Ближний Восток

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 17:19 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Крупнейшие авиаперевозчики в связи с резким обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке ограничили или полностью отменили рейсы. Но сегодня, 24 июня 2025 года, авиакомпания Air Astana назвала условие возобновления полетов, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным, опубликованным в Telegram-канале компании, Air Astana планирует возобновить рейсы на Ближний Восток с 25 июня 2025 года при условии официального объявления о прекращении огня:

"В случае дальнейшей эскалации конфликта рейсы на Ближний Восток от 25 июня будут отменены".

Также отмечено, что вылет рейсов в Дубай и Доху из Алматы планируется с задержкой для оценки ситуации.

"Просим пассажиров следить за статусом рейсов на сайте авиакомпании", – следует из официального обращения.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 17:19
Отмена рейсов казахстанских авиакомпаний: заявление Минтранспорта

Стоит отметить, что ранее Министерство иностранных дел настоятельно рекомендовало казахстанцам пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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