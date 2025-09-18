К микрофинансовым организациям Казахстана обратились с важным предупреждением

Агентство Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) сегодня, 18 сентября 2025 года, обратилось к предпринимателям, осуществляющим микрофинансовую деятельность, с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что АФМ расследуются еще 14 дел по фактам взимания с граждан незаконных вознаграждений по микрокредитам. В качестве подозреваемых признано 15 лиц.

"В этой связи призываем предпринимателей, осуществляющих микрофинансовую деятельность, строго соблюдать права и законные интересы заемщиков. Предупреждаем, что в случае взимания с граждан завышенных ставок вознаграждения виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале в четверг.

Также ранее в АФМ подтвердили задержание владельца сети "Актив Ломбард" Сергея Койнова. По версии агентства, компанией Койнова "заем предоставлялся на 15 дней с вознаграждением 16,2%, что более чем в 4 раза превышало установленный законом предел". В результате такой схемы, как подчеркнули в АФМ, "сотни тысяч граждан, среди которых были пенсионеры и малообеспеченные семьи, оказывались в долговой ловушке".