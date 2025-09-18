#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
541.01
640.34
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
541.01
640.34
6.52
Экономика и бизнес

К микрофинансовым организациям Казахстана обратились с важным предупреждением

Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 16:27 Фото: Zakon.kz
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) сегодня, 18 сентября 2025 года, обратилось к предпринимателям, осуществляющим микрофинансовую деятельность, с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что АФМ расследуются еще 14 дел по фактам взимания с граждан незаконных вознаграждений по микрокредитам. В качестве подозреваемых признано 15 лиц.

"В этой связи призываем предпринимателей, осуществляющих микрофинансовую деятельность, строго соблюдать права и законные интересы заемщиков. Предупреждаем, что в случае взимания с граждан завышенных ставок вознаграждения виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале в четверг.

Также ранее в АФМ подтвердили задержание владельца сети "Актив Ломбард" Сергея Койнова. По версии агентства, компанией Койнова "заем предоставлялся на 15 дней с вознаграждением 16,2%, что более чем в 4 раза превышало установленный законом предел". В результате такой схемы, как подчеркнули в АФМ, "сотни тысяч граждан, среди которых были пенсионеры и малообеспеченные семьи, оказывались в долговой ловушке".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Задержан владелец сети "Актив Ломбард" Сергей Койнов: АФМ раскрыло подробности
15:44, Сегодня
Задержан владелец сети "Актив Ломбард" Сергей Койнов: АФМ раскрыло подробности
От штрафа в 786 тысяч до ареста: в Казахстане введена новая уголовная ответственность
10:47, 16 сентября 2025
От штрафа в 786 тысяч до ареста: в Казахстане введена новая уголовная ответственность
В Казахстане заработала новая статья УК: что изменится с 16 сентября
09:58, 16 сентября 2025
В Казахстане заработала новая статья УК: что изменится с 16 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: