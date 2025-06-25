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Общество

Миллион сайгаков мигрировали из Казахстана в Россию: Минэкологии подтвердило информацию

Сайгак, сайгаки, сайга, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 11:40 Фото: wikimedia/Andrey Giljov
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 25 июня 2025 года на пресс-конференции в правительстве подтвердил информацию о миграции 1 млн сайгаков из Казахстана в Россию, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что у министерства очень тесные контакты с коллегами из Российской Федерации. Передвижение сайгаков через границу фиксируется как с казахстанской, так и с российской стороны. 

"По поводу численности, да, около 1 млн мы сегодня подтверждаем", – сказал Ерлан Нысанбаев.

Он пояснил, что уральская популяция сайги, обитающая в Западно-Казахстанской области, еще с советских времен ежегодно летом мигрирует на север в Россию, спасаясь от жары. Животные направляются на исторические летние пастбища в Россию.

"Популяция веками уходила в степи России. Что сегодня и происходит благодаря тому, что мы обеспечили им проходы. В СМИ, наверное, читали, что также сегодня сайга наносит урон сельскому хозяйству приграничных областей России. Поэтому решение вывести ее из Красной книги они принимают, это их решение. Ну и я буквально сейчас прочитал, что в Саратовской области планируют отстрел", – заключил министр.

Ранее сообщалось, что численность сайгаков в Казахстане выросла до 4 млн особей, из них 800 тыс. могут отправить на мясокомбинаты. 

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Бауыржан Муканов
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