800 тыс. сайгаков могут отправить на мясокомбинаты

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 25 июня 2025 года на пресс-конференции в правительстве сообщил, что 800 тыс. сайгаков могут изъять из природы и отправить на мясокомбинаты, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что согласно полученному научному обоснованию порядка 20% от популяции сайгаков можно без угрозы сокращения ее численности изъять из природы.

"На сегодняшний день официальная цифра по итогам весеннего учета составляет 3,9 миллиона голов. Из них 2,3 миллиона – это численность уральской популяции, 1,6 миллиона – численность бетпакдалинской популяции, ну и небольшая популяция, почти 78 тысяч – это у нас устюртская. Поэтому будем исходить из цифры около 4 миллионов. 3 миллиона 978 тысяч – сегодня окончательная цифра. Получается, что мы должны изъять около 800 тысяч", – сказал Ерлан Нысанбаев.

Он пояснил, что из них около 40% – самцы, 40% – самки и 20% – сегалетки. Министерство совместно с другими госорганами прорабатывает инвестиционные проекты по строительству мясокомбинатов с последующей переработкой мяса сайгаков. Сегодня шесть компаний уже проявили интерес работать в регионах.

Ранее фермеры Карагандинской области жаловались на сотни тысяч сайгаков, оккупировавших поля.