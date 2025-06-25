#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
519.26
602.13
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
519.26
602.13
6.62
Общество

800 тыс. сайгаков могут отправить на мясокомбинаты

Сайгак, сайгаки, сайга, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 11:14 Фото: wikimedia/Yakov Fedorov
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 25 июня 2025 года на пресс-конференции в правительстве сообщил, что 800 тыс. сайгаков могут изъять из природы и отправить на мясокомбинаты, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что согласно полученному научному обоснованию порядка 20% от популяции сайгаков можно без угрозы сокращения ее численности изъять из природы.

"На сегодняшний день официальная цифра по итогам весеннего учета составляет 3,9 миллиона голов. Из них 2,3 миллиона – это численность уральской популяции, 1,6 миллиона – численность бетпакдалинской популяции, ну и небольшая популяция, почти 78 тысяч – это у нас устюртская. Поэтому будем исходить из цифры около 4 миллионов. 3 миллиона 978 тысяч – сегодня окончательная цифра. Получается, что мы должны изъять около 800 тысяч", – сказал Ерлан Нысанбаев.

Он пояснил, что из них около 40% – самцы, 40% – самки и 20% – сегалетки. Министерство совместно с другими госорганами прорабатывает инвестиционные проекты по строительству мясокомбинатов с последующей переработкой мяса сайгаков. Сегодня шесть компаний уже проявили интерес работать в регионах.

Ранее фермеры Карагандинской области жаловались на сотни тысяч сайгаков, оккупировавших поля. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Сайран – достояние Алматы и наша общая ответственность – полицейские провели рейд
Общество
14:46, Сегодня
Сайран – достояние Алматы и наша общая ответственность – полицейские провели рейд
В Астане на средства возвращенных активов возводят стадион – видео
Общество
14:08, Сегодня
В Астане на средства возвращенных активов возводят стадион – видео
Зоопарк Алматы показал птиц, которые спасают мир
Общество
13:46, Сегодня
Зоопарк Алматы показал птиц, которые спасают мир
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: