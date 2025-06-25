Засуха грозит 12 регионам Казахстана в июле

Специалисты РГП "Казгидромет" выпустили прогноз засухи на июль 2025 года. Из него следует, что засуха ожидается в 12 регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

При этом специалисты гидрометцентра отметили, что площадь территории с засушливыми условиями будет увеличиваться.

"По предварительным расчетам, в июле 2025 года умеренно засушливые условия ожидаются (: в Западно-Казахстанской области – в Жаныбекском, Сырымском и Каратюбинском районах;

в Атырауской области – в Махамбетском, Макатском, Исатайском и Кзылкогинском районах;

в Мангистауской области – в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах;

в Актюбинской области – в Шалкарском и Уилском районах;

в Костанайской области – в Амангельдинском, Джангельдинском районах;

в Карагандинской области – в Актогайском, Каркаралинском и Шетском районах;

в Абайской области – в Аягозском, Жарминском и Уржарском районах;

в Алматинской области – в Балхашском и Жамбылском районах;

а также на большей части Улытауской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей", – перечислили в РГП "Казгидромет".

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.

"По мере необходимости предварительный прогноз будет уточняться", – заключили в РГП "Казгидромет".

О том, в каких областях Казахстана ожидалась засуха в июне-2025, можете узнать здесь.