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Общество

Засуха грозит 12 регионам Казахстана в июле

Засуха грозит 12 регионам Казахстана в июле, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 11:47 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" выпустили прогноз засухи на июль 2025 года. Из него следует, что засуха ожидается в 12 регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

При этом специалисты гидрометцентра отметили, что площадь территории с засушливыми условиями будет увеличиваться.

"По предварительным расчетам, в июле 2025 года умеренно засушливые условия ожидаются (:

  • в Западно-Казахстанской области – в Жаныбекском, Сырымском и Каратюбинском районах;
  • в Атырауской области – в Махамбетском, Макатском, Исатайском и Кзылкогинском районах;
  • в Мангистауской области – в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах;
  • в Актюбинской области – в Шалкарском и Уилском районах;
  • в Костанайской области – в Амангельдинском, Джангельдинском районах;
  • в Карагандинской области – в Актогайском, Каркаралинском и Шетском районах;
  • в Абайской области – в Аягозском, Жарминском и Уржарском районах;
  • в Алматинской области – в Балхашском и Жамбылском районах;
  • а также на большей части Улытауской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей", – перечислили в РГП "Казгидромет".

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.

"По мере необходимости предварительный прогноз будет уточняться", – заключили в РГП "Казгидромет".

О том, в каких областях Казахстана ожидалась засуха в июне-2025, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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