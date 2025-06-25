Поступающим в вузы Казахстана: опубликованы сроки подачи на гранты

Сегодня, 25 июня 2025 года, Национальный центр тестирования опубликовал важное заявление, адресованное абитуриентам. Будущим студентам Казахстана рассказали, что прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 13 по 20 июля, сообщает Zakon.kz.

Также сказано, что документы можно подать офлайн через приемные комиссии вузов или онлайн через eGov.

Для участия в конкурсе грантов нужны:

удостоверение личности;

сертификат ЕНТ;

фото размером 3х4;

аттестат о среднем образовании или диплом для выпускников колледжей;

подтверждающие документы для участия в конкурсе по льготной категории;

для специальности B167 "Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей" необходимо предоставить медицинское освидетельствование во врачебно-летных экспертных комиссиях.

Также отмечено, что за дополнительной информацией можно обратиться в приемные комиссии вузов.

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