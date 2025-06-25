Поступающим в вузы Казахстана: опубликованы сроки подачи на гранты
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 25 июня 2025 года, Национальный центр тестирования опубликовал важное заявление, адресованное абитуриентам. Будущим студентам Казахстана рассказали, что прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 13 по 20 июля, сообщает Zakon.kz.
Также сказано, что документы можно подать офлайн через приемные комиссии вузов или онлайн через eGov.
Для участия в конкурсе грантов нужны:
- удостоверение личности;
- сертификат ЕНТ;
- фото размером 3х4;
- аттестат о среднем образовании или диплом для выпускников колледжей;
- подтверждающие документы для участия в конкурсе по льготной категории;
- для специальности B167 "Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей" необходимо предоставить медицинское освидетельствование во врачебно-летных экспертных комиссиях.
Также отмечено, что за дополнительной информацией можно обратиться в приемные комиссии вузов.
Материал по теме
Как студенту в Казахстане не остаться без медстраховки
19 июня 2025 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, что студентам из Казахстана, которые обучаются в Гарварде на текущий момент, не грозят ни депортация, ни лишение визового статуса.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript