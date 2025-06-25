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Общество

Поступающим в вузы Казахстана: опубликованы сроки подачи на гранты

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 17:14 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 25 июня 2025 года, Национальный центр тестирования опубликовал важное заявление, адресованное абитуриентам. Будущим студентам Казахстана рассказали, что прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 13 по 20 июля, сообщает Zakon.kz.

Также сказано, что документы можно подать офлайн через приемные комиссии вузов или онлайн через eGov.

Для участия в конкурсе грантов нужны:

  • удостоверение личности;
  • сертификат ЕНТ;
  • фото размером 3х4;
  • аттестат о среднем образовании или диплом для выпускников колледжей;
  • подтверждающие документы для участия в конкурсе по льготной категории;
  • для специальности B167 "Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей" необходимо предоставить медицинское освидетельствование во врачебно-летных экспертных комиссиях.

Также отмечено, что за дополнительной информацией можно обратиться в приемные комиссии вузов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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