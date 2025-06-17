Как студенту в Казахстане не остаться без медстраховки
Так, казахстанцам еще раз уточнили, что студенты очного отделения учебных заведений среднего, технического, профессионального, послесреднего и высшего образования относятся к льготной категории населения. Также к ним относятся и казахстанцы, которые обучаются в зарубежных вузах.
Взносы на ОСМС за этих студентов выплачивает государство.
К примеру, если студент параллельно официально работает, работодатель не удерживает с его заработной платы взносы и не производит за него уплату отчислений.
Как получить статус
Студент, обучающийся в Казахстане
Статус "застрахован" присваивается автоматически на основе данных Национальной образовательной базы данных (НОБД) Министерства просвещения РК или Единой платформы высшего образования (ЕПВО) Министерства науки и высшего образования РК. Сведения туда поступают из информационной системы учебного заведения.
Важно, чтобы сотрудники вуза корректно указывали личные данные студентов, период и форму обучения, а также своевременно обновляли данные.
Студент, обучающийся за рубежом
Для получения статуса необходимо самостоятельно направлять сведения о себе через государственную услугу "Регистрация студентов, обучающихся за рубежом" на портале электронного правительства. Для этого нужно в открывшемся окне заполнить заявление и приложить документы, подтверждающие обучение (справка с места учебы, переведенная на казахский или русский язык и нотариально заверенная). При правильном заполнении полей статус присваивается в течение 10 рабочих дней.
Причины утраты/неприсвоения статуса
Если речь об обучающемся в Казахстане, ему необходимо обратиться в свое учебное заведение для проверки данных в информационной системе. Возможно, неверно указан период обучения или допущена ошибка в ИИН.
Что касается обучающихся за рубежом, при проблемах со статусом нужно обращаться в Министерство науки и высшего образования. Важно подтверждать актуальность своего обучения через egov.kz после окончания каждого семестра.
"После завершения учебного заведения или при отчислении студент исключается из льготной категории", – напомнили в фонде.
Конечно же, можно сохранить статус застрахованного. Для этого необходимо официально трудоустроиться (тогда взносы и отчисления за него будет производить работодатель) или производить оплату взносов в качестве самостоятельного плательщика (по 4 250 тенге ежемесячно в 2025 году).
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С 1 января 2020 года в Казахстане работает система ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование). Но по-прежнему у жителей страны есть немало запросов. Так, в Фонде социального медицинского страхования 3 июня 2025 года подготовили подборку часто задаваемых вопросов.