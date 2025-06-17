Как студенту в Казахстане не остаться без медстраховки

Студенты, обучающиеся очно в Казахстане или за границей, входят в льготную категорию граждан в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Специалисты решили напомнить алгоритм получения статуса потребителя медуслуг "застрахован", сообщает Zakon.kz.

Так, казахстанцам еще раз уточнили, что студенты очного отделения учебных заведений среднего, технического, профессионального, послесреднего и высшего образования относятся к льготной категории населения. Также к ним относятся и казахстанцы, которые обучаются в зарубежных вузах.

Взносы на ОСМС за этих студентов выплачивает государство.

К примеру, если студент параллельно официально работает, работодатель не удерживает с его заработной платы взносы и не производит за него уплату отчислений.

Как получить статус

Студент, обучающийся в Казахстане

Статус "застрахован" присваивается автоматически на основе данных Национальной образовательной базы данных (НОБД) Министерства просвещения РК или Единой платформы высшего образования (ЕПВО) Министерства науки и высшего образования РК. Сведения туда поступают из информационной системы учебного заведения.

Важно, чтобы сотрудники вуза корректно указывали личные данные студентов, период и форму обучения, а также своевременно обновляли данные.

Студент, обучающийся за рубежом

Для получения статуса необходимо самостоятельно направлять сведения о себе через государственную услугу "Регистрация студентов, обучающихся за рубежом" на портале электронного правительства. Для этого нужно в открывшемся окне заполнить заявление и приложить документы, подтверждающие обучение (справка с места учебы, переведенная на казахский или русский язык и нотариально заверенная). При правильном заполнении полей статус присваивается в течение 10 рабочих дней.

Причины утраты/неприсвоения статуса

Если речь об обучающемся в Казахстане, ему необходимо обратиться в свое учебное заведение для проверки данных в информационной системе. Возможно, неверно указан период обучения или допущена ошибка в ИИН.

Что касается обучающихся за рубежом, при проблемах со статусом нужно обращаться в Министерство науки и высшего образования. Важно подтверждать актуальность своего обучения через egov.kz после окончания каждого семестра.

"После завершения учебного заведения или при отчислении студент исключается из льготной категории", – напомнили в фонде.

Конечно же, можно сохранить статус застрахованного. Для этого необходимо официально трудоустроиться (тогда взносы и отчисления за него будет производить работодатель) или производить оплату взносов в качестве самостоятельного плательщика (по 4 250 тенге ежемесячно в 2025 году).

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С 1 января 2020 года в Казахстане работает система ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование). Но по-прежнему у жителей страны есть немало запросов. Так, в Фонде социального медицинского страхования 3 июня 2025 года подготовили подборку часто задаваемых вопросов.