#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
512.44
593.15
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
512.44
593.15
6.52
Советы

Как студенту в Казахстане не остаться без медстраховки

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 15:46 Фото: freepik
Студенты, обучающиеся очно в Казахстане или за границей, входят в льготную категорию граждан в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Специалисты решили напомнить алгоритм получения статуса потребителя медуслуг "застрахован", сообщает Zakon.kz.

Так, казахстанцам еще раз уточнили, что студенты очного отделения учебных заведений среднего, технического, профессионального, послесреднего и высшего образования относятся к льготной категории населения. Также к ним относятся и казахстанцы, которые обучаются в зарубежных вузах.

Взносы на ОСМС за этих студентов выплачивает государство.

К примеру, если студент параллельно официально работает, работодатель не удерживает с его заработной платы взносы и не производит за него уплату отчислений.

Как получить статус

Студент, обучающийся в Казахстане

Статус "застрахован" присваивается автоматически на основе данных Национальной образовательной базы данных (НОБД) Министерства просвещения РК или Единой платформы высшего образования (ЕПВО) Министерства науки и высшего образования РК. Сведения туда поступают из информационной системы учебного заведения.

Важно, чтобы сотрудники вуза корректно указывали личные данные студентов, период и форму обучения, а также своевременно обновляли данные.

Студент, обучающийся за рубежом

Для получения статуса необходимо самостоятельно направлять сведения о себе через государственную услугу "Регистрация студентов, обучающихся за рубежом" на портале электронного правительства. Для этого нужно в открывшемся окне заполнить заявление и приложить документы, подтверждающие обучение (справка с места учебы, переведенная на казахский или русский язык и нотариально заверенная). При правильном заполнении полей статус присваивается в течение 10 рабочих дней.

Причины утраты/неприсвоения статуса

Если речь об обучающемся в Казахстане, ему необходимо обратиться в свое учебное заведение для проверки данных в информационной системе. Возможно, неверно указан период обучения или допущена ошибка в ИИН.

Что касается обучающихся за рубежом, при проблемах со статусом нужно обращаться в Министерство науки и высшего образования. Важно подтверждать актуальность своего обучения через egov.kz после окончания каждого семестра.

"После завершения учебного заведения или при отчислении студент исключается из льготной категории", – напомнили в фонде.

Конечно же, можно сохранить статус застрахованного. Для этого необходимо официально трудоустроиться (тогда взносы и отчисления за него будет производить работодатель) или производить оплату взносов в качестве самостоятельного плательщика (по 4 250 тенге ежемесячно в 2025 году).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 15:46
Минздрав уточнил, кто из военнослужащих освобожден от уплаты отчислений и взносов на ОСМС

С 1 января 2020 года в Казахстане работает система ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование). Но по-прежнему у жителей страны есть немало запросов. Так, в Фонде социального медицинского страхования 3 июня 2025 года подготовили подборку часто задаваемых вопросов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Уходит не жир, а вода: врач о популярных методах "похудения"
Советы
11:27, Сегодня
Уходит не жир, а вода: врач о популярных методах "похудения"
Жидкие калории и риск ожирения: что скрывает фруктовый сок
Советы
09:58, Сегодня
Жидкие калории и риск ожирения: что скрывает фруктовый сок
Почему Львы, Тельцы и Стрельцы всегда делают только по-своему
Советы
09:39, Сегодня
Почему Львы, Тельцы и Стрельцы всегда делают только по-своему
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: