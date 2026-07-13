Эта ошибка может стоить ребенку жизни: МВД обратилось к казахстанцам

Фото: polisia.kz

Сегодня, 13 июля 2026 года, Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана обратилось к гражданам с важным предупреждением. Им рассказали, как защитить детей от опасности, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам напомнили, что в летний период значительно возрастает риск выпадения детей из окон. "В связи с этим полиция обращается к родителям и законным представителям с настоятельным призывом соблюдать меры безопасности, чтобы не допустить трагедии. Многие родители ошибочно считают москитную сетку надежной защитой. Однако она не способна выдержать вес ребенка. Если ребенок обопрется на сетку, она может выпасть вместе с ним", – подчеркнули в пресс-службе МВД РК в понедельник. Каждый родитель, как заявили в ведомстве, должен помнить 4 важных правила: Если в комнате находится маленький ребенок, не оставляйте окно открытым без присмотра. Даже несколько секунд невнимательности могут привести к непоправимым последствиям.

Установите на окна специальные блокираторы или ограничители, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно.

Не ставьте мебель рядом с окнами, чтобы ребенок не мог забраться на подоконник.

Если вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности ребенка его здоровью будет причинен вред, родители или законные представители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Материал по теме Решетки, блокираторы и замки: как защитить ребенка от падения из окна 11 мая 2026 года сообщалось, что МВД выпустило памятку казахстанцам о том, как избежать падения ребенка из окна.

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