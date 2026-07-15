Очень сильная жара до +46°С и мощные ливни с грозами: резкая смена погоды ждет Казахстан

В Казахстане в ближайшие дни ожидается резкая смена погоды: от мощных ливней с грозами, градом и спадом температуры до очень сильной 46-градусной жары, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды на 16-18 июля 2026 года, который опубликовали на сайте РГП "Казгидромет":

"На большей части Казахстана ожидается смена синоптической обстановки . С прохождением северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов в западных, северных, центральных и восточных регионах прогнозируется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами. 16-17 июля в отдельных районах ожидаются сильные дожди, возможны град, шквалистое усиление ветра".

По данным синоптиков, на фоне осадков на западе Казахстана жара постепенно ослабеет – днем температура воздуха составит +22+35°С, на севере кратковременный спад температуры до +21+36°С, а в центре и на востоке республики ожидается очень сильная жара до +41°С.

"В то же время на юге, юго-востоке и в отдельных районах юго-запада страны сохранится влияние выноса горячих воздушных масс из районов Центральной Азии . Здесь ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь в горных районах юго-востока возможны кратковременные грозовые дожди. Дневная температура воздуха достигнет +41+46°С, что выше климатической нормы ". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее Минздрав обратился к казахстанцам из-за установившейся в стране аномальной жары. Гражданам рассказали, что такое тепловой удар, и предупредили о его опасности.