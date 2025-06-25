От гроз до 36°С: о контрастной погоде в Алматы, Астане и Шымкенте

Фото: pexels

Синоптики РГП "Казгидромет" сравнили погоду с 26 по 28 июня 2025 года в трех крупнейших городах страны. Так, в эти три дня Астану ждет прохлада, в Шымкенте ожидается знойная жара, а в Алматы прогремят грозы, сообщает Zakon.kz.

Астана 26 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12, днем +22+24.

27 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13+15, днем +22+24.

28 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15, днем +25+27. Алматы 26 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23, днем +28+30.

27 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19, днем +26+28.

28 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17, днем +30+32. Шымкент 26 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21, днем +30+32.

27 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20, днем +31+33.

28 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20, днем +34+36. Материал по теме На Казахстан надвигается очередной циклон: ожидается резкое ухудшение погоды 26-28 июня Ранее метеорологи объявили на 25 июня штормовое предупреждение в Астане, Алматы и 17 областях Казахстана.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: