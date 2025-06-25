На Казахстан надвигается очередной циклон: ожидается резкое ухудшение погоды 26-28 июня

Фото: unsplash

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – с 26 по 28 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на республику надвигается очередной циклон, из-за которого ожидается резкое ухудшение погоды. "На территорию Казахстана смещается очередной северо-западный циклон, который обусловит неустойчивый характер погоды. В ближайшие дни пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на западе, северо-западе, востоке и в центре страны ожидаются сильные дожди с градом и шквалом", – говорится в прогнозе. Синоптики уточнили, что на большей части Казахстана резких колебаний в температурном фоне не ожидается: "На западе, севере, востоке страны днем +18…+28°C, на юге, юго-востоке +28…+38°C". Ранее в РГП "Казгидромет" сообщили, что 12 регионам Казахстана в июле 2025 года грозит засуха.

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