На Казахстан надвигается очередной циклон: ожидается резкое ухудшение погоды 26-28 июня
Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – с 26 по 28 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", на республику надвигается очередной циклон, из-за которого ожидается резкое ухудшение погоды.
"На территорию Казахстана смещается очередной северо-западный циклон, который обусловит неустойчивый характер погоды. В ближайшие дни пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на западе, северо-западе, востоке и в центре страны ожидаются сильные дожди с градом и шквалом", – говорится в прогнозе.
Синоптики уточнили, что на большей части Казахстана резких колебаний в температурном фоне не ожидается:
"На западе, севере, востоке страны днем +18…+28°C, на юге, юго-востоке +28…+38°C".
Ранее в РГП "Казгидромет" сообщили, что 12 регионам Казахстана в июле 2025 года грозит засуха.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript