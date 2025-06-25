Третья тройня с начала года: врачи Шымкента поделились важным событием

В Шымкенте 24-летняя Феруза Рахимова родила тройню. Мальчиков назвали Мустафа и Муса, а девочку – Хадия, сообщает Zakon.kz.

Otyrar.kz пишет, что женщина в роддом поступила 20 апреля. На 31-й неделе беременности у нее родились трое новорожденных. Имена для детей выбрал отец.

"О том, что будет тройня, я узнала уже на первом УЗИ. Конечно, сначала была шокирована – не ожидала, но потом очень обрадовалась. Муж, родные и близкие были безмерно счастливы, когда услышали эту новость. Впервые взять на руки своего ребенка, да еще и сразу троих, это непередаваемо. Я очень счастлива", – говорит мама тройняшек Феруза Рахимова.

Малыши появились на свет раньше срока. Сразу после родов всех троих поместили в реанимацию. Ради сохранения жизни матери и детей было принято решение о срочной операции. Она прошла успешно. Под круглосуточным наблюдением врачей, при тщательном уходе, малыши начали набирать вес. Их кормили грудным молоком и специальными смесями, необходимыми для укрепления и роста.

"Это была первая беременность, срок – 31 неделя. Женщина поступила к нам с преждевременным излитием околоплодных вод и находилась под наблюдением в отделении патологии беременности. Во время вечернего дежурства у нее начались схватки. С учетом того, что это тройня, а первый плод находился в тазовом предлежании, в целях сохранения жизни и здоровья матери и детей было принято решение о проведении экстренного кесарева сечения. Операция прошла успешно", – пояснила заведующая отделением, акушер-гинеколог Гульнар Жумадиллаева.

Вес новорожденных отличался: старший малыш родился с весом 1 кг 450 г, средний – 1 кг 350 г, младшая – 1 кг 410 г. Пациентка и младенцы пробыли под наблюдением врачей 64 дня.

"В первые дни малыши находились в реанимации на ИВЛ. Их состояние было крайне тяжелым. После стабилизации они были переведены в отделение интенсивного ухода за новорожденными, затем в патологию новорожденных. Там проходили обследование, лечение и уход. Сейчас состояние детей и мамы оценивается как удовлетворительное. Они уже выписаны домой". Врач Гульжан Хангелдиева

Мустафа, Муса, Хадия и их мама покинули роддом под аплодисменты врачей. Родные встретили их с объятиями, теплыми словами и, по доброй традиции, – с шашу.

Эта тройня стала уже третьей по счету, рожденной в Шымкенте в этом году. Всего с начала года в городе на свет появились 12 648 малышей, среди которых 149 пар близнецов.

В начале июня тройня родилась в Актобе. Новорожденных мальчиков назвали Амин и Амир, а девочку – Айша.