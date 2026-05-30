Тройное счастье: казахстанка в один день стала мамой сразу пятерых детей

В Кызылординской области празднуют рождение первой в 2026 году тройни. На свет появились три девочки, которых назвали Хадия, Дария и Жания, передает Zakon.kz.

Об этом 30 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. По данным ведомства, девочки появились на свет еще 27 марта текущего года, причем значительно раньше срока – на 32-й неделе беременности.

Накануне малышек и их счастливых родителей торжественно выписали из областного перинатального центра, где новорожденные вместе с мамой провели два месяца под бдительным контролем врачей.

"При рождении вес новорожденных составил 1210, 1470 и 980 граммов. В течение двух месяцев они проходили лечение и находились под постоянным наблюдением врачей в отделении специализированного ухода за новорожденными с высокой степенью медицинской зависимости Центра матери и ребенка". Минздрав РК

За время, проведенное в стенах центра, девочки окрепли и совершили мощный рывок в весе. К моменту выписки показатели малышек достигли внушительных 2390, 3390 и 2060 граммов, соответственно – теперь их жизням ничего не угрожает, и они готовы к домашнему уходу.

Мамой особенной тройни стала 32-летняя Молдир Бекбаулы, а отцом – 34-летний Нурсултан Берикбол. Счастливая семья Баймановых проживает в селе Басарык Сырдарьинского района. До этого радостного и одновременно ответственного события супруги уже воспитывали двоих детей, а теперь в один миг превратились в многодетных родителей, воспитывающих пятерых наследников.

