В Актобе министр обороны встретился с воспитанниками детско-юношеского движения "Жас сарбаз"

В день открытия XI Международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын", посвященного 80-летию Великой Победы и 100-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов пообщался с жассарбазовцами.

Поприветствовав юных патриотов, он подчеркнул необходимость бережного отношения к истории страны, ее духовному наследию и важность сохранения традиций доблести и чести казахских батыров.

Генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов поблагодарил ребят за активную жизненную позицию, успешное освоение военно-прикладных дисциплин и стремление быть первыми.

Фото: МО РК

"Ваша Родина – Республика Казахстан. Защищать и беречь ее – долг каждого гражданина. Вы – настоящие патриоты. Для того, чтобы стать участником этого сбора, вы упорно тренировались и прошли тщательный отбор. Желаю вам отличных стартов, высоких результатов и, конечно же, побед", – сказал он.

Встреча прошла в дружеской атмосфере. Министр обороны ответил на вопросы воспитанников движения "Жас сарбаз" и пожелал им удачи.

Фото: МО РК

Напомним, в Актобе на базе Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бигельдинова, проходят состязания команд из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана. В качестве наблюдателей участвует делегация из Китая.

В день открытия для гостей и конкурсантов была подготовлена обширная культурно-познавательная программа. Состоялась презентация первого в Казахстане детского оркестра духовых инструментов "Жас сарбаз".

Фото: МО РК

После праздничного концерта воспитанники военно-патриотических клубов посетили выставку к 80-летию Великой Победы и 100-летию Алии Молдагуловой. Для представления государств-участников была организована мобильная интерактивная выставка "Айбын-достық мекені". При участии Ассамблеи народа Казахстана ее посетители ознакомились с разнообразием культур, традиций и обычаев многочисленных этносов, проживающих в нашей стране.