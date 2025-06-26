В Астане создают "цифровой купол" для борьбы с преступностью

В Астане создают так называемый "цифровой купол". Это будет система из нескольких камер, которая позволит охватить видеонаблюдением десятки километров и таким образом бороться с преступностью, передает корреспондент Zakon.kz.

Начальник Департамента информатизации и связи МВД РК Сергей Варго сообщил, что по стране имеется более 1,5 млн камер, которые охватывают крупные объекты – вокзалы, аэропорты, ТРЦ и рынки, а также школы, мечети, подъезды, лифты и автобусы.

"Идем дальше – создаем "Цифровой купол в Астане". На высотных зданиях установили пять сверхмощных видеокамер – две камеры установлены в комплексе Абу Даби, и по одной на Казтелерадио, ЖК Престиж и ЖК Томирис. Они позволяют получать качественное изображение и вести контроль за объектами и событиями, находящимися или происходящим в радиусе 10 км", – добавил он.

В итоге, по данным МВД, с помощью камер раскрыто 6% преступлений и 66% административных правонарушений.

20 ноября 2024 года сообщалось, что в Астане и Алматы запустили инновационную национальную систему видеомониторинга с применением технологий искусственного интеллекта - она позволяет распознавать разыскиваемых лиц, сигнализировать об оставленных предметах в общественных местах, фиксировать правонарушения в автоматическом режиме.