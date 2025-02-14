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Происшествия

В Астане тренировка на футбольном корте обернулась трагедией

астанчанин погиб во время тренировки, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 22:29 Фото: pixabay
В Астане на мужчину упали ворота, после чего он скончался. Смертельный инцидент сняли камеры видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, на кадрах молодой человек пытается исполнить спортивный трюк, но каркас не выдерживает и валится вместе с повисшим на перекладине вратарем.

Все произошло в здании, где сдают в аренду спортивные площадки. В данное время, предполагается, что тренировки приостановлены. Строение огорожено высоким забором, за который никого не впускают. Комментировать смертельное ЧП журналистам здесь категорически отказались.

Известно, что погибшему было 25 лет. В причинах трагедии и соблюдении техники безопасности при установке роковых ворот на футбольном поле сейчас разбирается полиция.

"По факту гибели мужчины на футбольном поле начато досудебное расследование. По предварительным данным, произошел несчастный случай – во время игры он находился у ворот. Проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего". Руководитель пресс-службы ДП г. Астаны Эльмира Шауленова


Ранее сообщалось, что пять человек погибли во время футбольного турнира в Колумбии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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