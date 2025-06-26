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Общество

Скопление людей, оружие и опасные предметы: что выявляют полицейские с помощью "умных" камер

МВД, Казахстан, преступность , фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 13:24 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Начальник Департамента информатизации и связи МВД Казахстана Сергей Варго рассказал, какие цифровые решения используют в повседневности полицейские, передает корреспондент Zakon.kz.

Сергей Варго напомнил, что в прошлом году в рамках проведения саммита ШОС было внедрено решение на базе искусственного интеллекта.

"Есть результаты. Сейчас 19 тысяч "умных" камер распознают лица, скопления людей, оружие, оставленные предметы. С их помощью уже задержано 585 лиц, состоящих на учете, в том числе находящихся в розыске", – сказал он.

В МВД показали функционал системы, в том числе параметры поиска. 


"На экране представлена работа модуля по распознаванию лиц. Камера установлена в аэропорту города Астана. "Потенциальный" преступник выходит из объекта. В режиме реального времени сотрудники ЦОУ получают соответствующее уведомление (короткие два сигнала колокольчиком - Прим. ред.). Тревожный монитор центра обобщает события со звуковым сопровождением. Также имеется поиск по атрибутам, таким как пол, возраст, борода, очки, маска, головной убор и другие", – добавил спикер. 

Также в полиции внедряют систему распознавания лиц через смарт-жетоны патрульных. В настоящее время задействовано более 7 тыс. устройств, с помощью которых распознано 81 лицо. 

Ранее Сергей Варго рассказал, как в Астане создается так называемый "цифровой купол". Это будет система из нескольких камер, которая позволит охватить видеонаблюдением десятки километров и таким образом бороться с преступностью.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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