Скопление людей, оружие и опасные предметы: что выявляют полицейские с помощью "умных" камер

Начальник Департамента информатизации и связи МВД Казахстана Сергей Варго рассказал, какие цифровые решения используют в повседневности полицейские, передает корреспондент Zakon.kz.

Сергей Варго напомнил, что в прошлом году в рамках проведения саммита ШОС было внедрено решение на базе искусственного интеллекта.

"Есть результаты. Сейчас 19 тысяч "умных" камер распознают лица, скопления людей, оружие, оставленные предметы. С их помощью уже задержано 585 лиц, состоящих на учете, в том числе находящихся в розыске", – сказал он.

В МВД показали функционал системы, в том числе параметры поиска.





"На экране представлена работа модуля по распознаванию лиц. Камера установлена в аэропорту города Астана. "Потенциальный" преступник выходит из объекта. В режиме реального времени сотрудники ЦОУ получают соответствующее уведомление (короткие два сигнала колокольчиком - Прим. ред.). Тревожный монитор центра обобщает события со звуковым сопровождением. Также имеется поиск по атрибутам, таким как пол, возраст, борода, очки, маска, головной убор и другие", – добавил спикер.

Также в полиции внедряют систему распознавания лиц через смарт-жетоны патрульных. В настоящее время задействовано более 7 тыс. устройств, с помощью которых распознано 81 лицо.

Ранее Сергей Варго рассказал, как в Астане создается так называемый "цифровой купол". Это будет система из нескольких камер, которая позволит охватить видеонаблюдением десятки километров и таким образом бороться с преступностью.