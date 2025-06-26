Гаражи, одежда и багаж: в МВД рассказали о способных найти наркотики дронах

Начальник Департамента информатизации и связи МВД РК Сергей Варго рассказал о планах использовать дроны в борьбе с наркопреступностью, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что МВД реализует проект по использованию беспилотных летательных аппаратов.

"Сейчас дроны задействованы на объездных трассах столицы, обеспечивая воздушный контроль за нарушениями правил дорожного движения и анализ транспортных потоков. Также есть дрон, который летает над площадью перед акиматом Астаны, – он передает видеопоток для сравнения с базой данных разыскиваемых лиц. Для поиска синтетических наркотиков тестируются дроны с газоанализаторами, способные находить запрещенные вещества по их парам в воздухе, например, в ангарах, гаражных кооперативах, одежде и багаже. Дроны также будут использоваться для обнаружения нарколабораторий", – заявил спикер.

Ранее Варго рассказал об "умных" очках, которые апробируются в МВД, а также сообщил, что в Астане создают так называемый "цифровой купол". Это будет система из нескольких камер, которая позволит охватить видеонаблюдением десятки километров и таким образом бороться с преступностью.