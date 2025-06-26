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Общество

Робокоп по-казахстански: в МВД представили "умные" очки

МВД, Казахстан, преступность , фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 13:51 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Полицейские Казахстана активно внедряют в работу цифровые решения. И если ранее речь шла о камерах и видеожетонах, то сейчас это уже "умные" очки, передает корреспондент Zakon.kz.

О новинках рассказал журналистам начальник Департамента информатизации и связи МВД РК Сергей Варго.

"Апробируем "умные" очки – это вспомогательный инструмент для патрульного при контроле большого потока людей, они автоматически сканируют и распознают лица пешеходов и номера автомашин". Данные передаются на служебные планшеты сотрудников для принятия соответствующих решений", – заявил он.

Распознавание лиц, по его словам, применяется и в рамках проекта "Пешеходный переход" – эта система оснащена видеокамерой с искусственным интеллектом, которая автоматически распознает лица и номера автомобилей, фиксирует факт нарушения и отправляет данные на планшет сотрудника для принятия дальнейшей отработки.

Ранее Сергей Варго сообщил, что в Астане создают так называемый "цифровой купол". Это будет система из нескольких камер, которая позволит охватить видеонаблюдением десятки километров и таким образом бороться с преступностью.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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