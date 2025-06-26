Скандалы с новостройками: как казахстанцы возвращают миллионы тенге

Казахстанцы в разных городах сталкиваются с проблемами некачественного купленного жилья. В Комитете по защите прав потребителей 26 июня рассказали, что вернуть за бракованные квартиры деньги вполне реально, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, за первые пять месяцев 2025 года комитеты по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции рассмотрели и урегулировали ряд резонансных дел, связанных с нарушением прав потребителей при приобретении жилья. Общая сумма возмещения составила 86,4 млн тенге, количество защищенных потребителей – 19 человек.

"В Алматы потребитель обратился с требованием о возврате денежных средств после приобретения квартиры, в которой при приемке были выявлены серьезные недостатки качества – наличие строительных дефектов, низкий уровень теплоизоляции, превышение допустимого уровня шума и другие. Благодаря оказанному правовому сопровождению департамента потребителю была возвращена сумма в размере 25,9 млн тенге", – рассказали в комитете.

В Шымкенте покупательница двухкомнатной квартиры получила жилье, не соответствующее условиям договора. Продавец отказался удовлетворить требование о замене квартиры либо возврате суммы. В результате оказанной юридической помощи и проведенной разъяснительной работы со стороны территориального департамента потребителю вернули 27 млн тенге.

"В Карагандинской области потребитель заключил договор купли-продажи с обязательством передачи квартиры в течение 45 дней. Однако срок передачи был нарушен, объект оказался не готов к заселению. Специалистами департамента была оказана помощь в подготовке досудебной претензии, даны рекомендации по дальнейшим действиям, а также проведена разъяснительная работа с застройщиком. В результате потребителю была передана квартира, рыночная стоимость которой составила 33,5 млн тенге", – рассказали в ведомстве еще об одном случае.

В целом, по аналогичным случаям в 2024-2025 годах обеспечена защита прав 52 потребителей в сфере строительства. Общая сумма возмещенных требований составила 481,2 млн тенге.

Казахстанцы с помощью уполномоченных органов возвращают деньги не только за квартиры, но и за машины, а также некачественные товары.