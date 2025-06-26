Скандалы с новостройками: как казахстанцы возвращают миллионы тенге
По информации ведомства, за первые пять месяцев 2025 года комитеты по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции рассмотрели и урегулировали ряд резонансных дел, связанных с нарушением прав потребителей при приобретении жилья. Общая сумма возмещения составила 86,4 млн тенге, количество защищенных потребителей – 19 человек.
"В Алматы потребитель обратился с требованием о возврате денежных средств после приобретения квартиры, в которой при приемке были выявлены серьезные недостатки качества – наличие строительных дефектов, низкий уровень теплоизоляции, превышение допустимого уровня шума и другие. Благодаря оказанному правовому сопровождению департамента потребителю была возвращена сумма в размере 25,9 млн тенге", – рассказали в комитете.
В Шымкенте покупательница двухкомнатной квартиры получила жилье, не соответствующее условиям договора. Продавец отказался удовлетворить требование о замене квартиры либо возврате суммы. В результате оказанной юридической помощи и проведенной разъяснительной работы со стороны территориального департамента потребителю вернули 27 млн тенге.
"В Карагандинской области потребитель заключил договор купли-продажи с обязательством передачи квартиры в течение 45 дней. Однако срок передачи был нарушен, объект оказался не готов к заселению. Специалистами департамента была оказана помощь в подготовке досудебной претензии, даны рекомендации по дальнейшим действиям, а также проведена разъяснительная работа с застройщиком. В результате потребителю была передана квартира, рыночная стоимость которой составила 33,5 млн тенге", – рассказали в ведомстве еще об одном случае.
В целом, по аналогичным случаям в 2024-2025 годах обеспечена защита прав 52 потребителей в сфере строительства. Общая сумма возмещенных требований составила 481,2 млн тенге.
Казахстанцы с помощью уполномоченных органов возвращают деньги не только за квартиры, но и за машины, а также некачественные товары.