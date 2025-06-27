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Общество

"5 лет за рулем трактора": женщина-фермер из Карагандинской области вдохновляет своим примером

&quot;5 лет за рулем трактора&quot;: женщина-фермер из Карагандинской области вдохновляет своим примером, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 09:51 Фото: из личного архива Арайлым Байдашовой
В Шетском районе Карагандинской области живет молодая семья, которая ведет фермерское хозяйство и воспитывает троих детей. Арайлым Байдашова вместе с супругом работает в поле, выращивает лошадей и коров, заготавливает сено и производит кумыс.

Хозяйство небольшое, построено на серьезном подходе и ежедневном труде.

"У нас нет разделения, кто за что отвечает. Есть работа и есть ответственность. Если что-то нужно сделать, мы просто делаем", – говорит Арайлым.

Она управляет трактором уже пять лет. Учил ее этому супруг. Признается, сначала было трудно, особенно потому, что техника была старая и часто ломалась.

"Самый запомнившийся момент – как я впервые села за руль трактора. Это было непросто. Но я сказала себе: я это сделаю. Очень хотела помочь своему мужу", – вспоминает она.

Фото: из личного архива Арайлым Байдашовой

Первая машина доставалась с трудом – техника быстро выходила из строя, требовались постоянные запчасти и ремонт. А в хозяйстве каждая минута на счету: косить траву, заготавливать, перевозить – на старом тракторе ничего не успевали. В прошлом году семье удалось приобрести новый трактор. Это значительно упростило и ускорило все процессы. А когда узнали о запуске программы льготного лизинга от АО "КазАгроФинанс", супруги не стали тянуть. Недавно они подали заявку на второй: техника нужна, если хочешь не просто выживать, а развиваться.

"Когда работаешь в поле, начинаешь иначе относиться к технике. Новый трактор – это не про комфорт, это про эффективность. Мы теперь многое успеваем. Давно приглядывались к этой возможности. А когда узнали, что теперь есть льготные условия под 5% сразу решили действовать. Для таких хозяйств, как наше, это реальный шанс", – рассказывает Арайлым Байдашова.

Сама программа рассчитана на поддержку аграриев, которые хотят обновить технику без чрезмерной финансовой нагрузки. Финансирование предоставляется на срок до семи лет, с минимальным авансом. Для многих – это не просто выгодно, а жизненно необходимо.

В "КазАгроФинанс" подчеркивают, сегодня в регионах видно реальное стремление фермеров работать на результат, внедрять новое, думать на перспективу. А их задача – предоставить для этого надежный инструмент.

Фото: из личного архива Арайлым Байдашовой

Для Байдашовых новая техника – это не про комфорт, а про спокойствие. Когда знаешь, что не придется ремонтировать в разгар уборки, что выйдешь в поле вовремя.

Семья мечтает расширить хозяйство, выйти за рамки заготовки сена и заняться выращиванием зерновых, в первую очередь пшеницы. Есть и другая, более приземленная мечта: чтобы в селе появилась вода. Сейчас ее берут из родника. Этого мало, чтобы серьезно заниматься сельхозкультурами, но они надеются, что со временем и эта задача решится.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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