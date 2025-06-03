Апашка рулит: как бывшая трактористка из области Жетысу стала успешным фермером

Жительница села Айдар области Жетысу Шакира Идрисова – легенда фермерского дела. Еще с детства познав сельский труд на полях, на пенсии она создала свое крестьянское хозяйство, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В селе Айдар сельского округа Жолбарыс батыра проживают около 120 человек, оно одно из самых малочисленных сел Каратальского района. И большинство взрослых жителей трудятся в сельском хозяйстве. А Шакира Идрисова в этой сфере – с окончания школы.

"Я родилась в 1958 году в многодетной семье. Нас, детей, у родителей было десять. Папа трудился в хозяйстве ветеринаром, мама работала дояркой на ферме". Шакира Идрисова

В Кировском молочно-товарном отделении совхоза Кальпе Каратальского района, где родилась и выросла наша героиня, рабочие руки во времена расцвета СССР требовались всегда – животноводство процветало. И Шакира Идрисова после школы пошла работать на ферму.

Это было в 1975 году, а в 1976-м девушка взялась на курсах механизаторов изучать трактор МТЗ-40.

"Трудно, конечно, было – познать машину так, чтобы и управлять ею, и мелкий ремонт делать. Но я справилась и получила профессию". Шакира Идрисова

Интересно то, что в те годы в хозяйстве была создана бригада трактористок "Карлыгаш", в которой было четыре девушки. Шакира Идрисова стала пятой. Среди членов бригады были такие известные в Казахстане трактористки, как Кутжан Байгозова, Бахыт Садазбаева.

Героиня нашего материала тоже стала передовиком производства: в 19 лет ее приняли в Компартию. Это было редкостью, когда столь юную девушку приняли в ряды правящей партии. А еще в адрес Шакиры Идрисовой приходили многочисленные благодарственные письма из сельского совета, района, области, республики – за прогрессивный труд.

Замуж Шакира Идрисова вышла в 1978 году, вместе с мужем Асылханом работала какое-то время на племенной птицеферме "Жагатал". Затем они уехали в его родное село Айдар, здесь была большая молочно-товарная ферма.

"Я окончила зооветеринарный техникум. Работала в Айдаре сначала дояркой, позже, как выучилась, – ветеринаром, техником-осеменатором, зоотехником". Шакира Идрисова

Ей нравилась работа ветеринара, она старалась полностью сохранить поголовье, не допустить потерь и болезней в стаде.

Постепенно у четы родилось четверо детей, и Шакира Идрисова стала и их приучать к суровому, ответственному, но интересному и нужному крестьянскому труду.

"Какие крылья у вас выросли, пока вы были в гнезде, с такими вам и летать дальше. В 2000 году наша семья создала крестьянское хозяйство, муж Асылхан, сыновья Айдос и Ельдос в нем работают". Шакира Идрисова

В последние годы крестьянское хозяйство сажает сахарную свеклу для сдачи на сахарные заводы. Урожаи корнеплод дает неплохой, но, конечно, над ним нужно потрудиться.

"Семья – самое главное, и семейное дело – самый лучший вариант заработка. Айдос воспитывает двух дочерей, а у Ельдоса три дочки. Две невестки работают в сфере культуры. Моя дочь Гульмира тоже замужем и воспитывает детей, она учительница информатики в школе-лицее №24 города Талдыкоргана". Шакира Идрисова

Бабушку дети и внуки стараются беречь, но она в любое время готова посоветовать, помочь, поддержать. Ведь в хозяйстве не бывает лишних рук, и опыт нужен в каждом деле. Для Шакиры Идрисовой до сих пор не проблема сесть за руль трактора "Беларус" – и на пахоту. И за рулем легкового автомобиля она давно освоилась.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"Я всегда говорю, что каждый новый день приносит новые возможности, и нужно трудиться, жить полной жизнью, растить детей, любить близких, потому что именно это – счастье". Шакира Идрисова

Она стала примером для более молодых землячек, которые пришли в сельское хозяйство, чтобы заслужить признание и получить опыт.

В начале года мы рассказывали о ситуации на рынке труда Казахстана и дефиците квалифицированных специалистов. В апреле 2025 года Zakon.kz писал о том, что в сельском хозяйстве появляются новые специальности – агромаркетологи, операторы агродронов.