Апашка рулит: как бывшая трактористка из области Жетысу стала успешным фермером
В селе Айдар сельского округа Жолбарыс батыра проживают около 120 человек, оно одно из самых малочисленных сел Каратальского района. И большинство взрослых жителей трудятся в сельском хозяйстве. А Шакира Идрисова в этой сфере – с окончания школы.
"Я родилась в 1958 году в многодетной семье. Нас, детей, у родителей было десять. Папа трудился в хозяйстве ветеринаром, мама работала дояркой на ферме".Шакира Идрисова
В Кировском молочно-товарном отделении совхоза Кальпе Каратальского района, где родилась и выросла наша героиня, рабочие руки во времена расцвета СССР требовались всегда – животноводство процветало. И Шакира Идрисова после школы пошла работать на ферму.
Это было в 1975 году, а в 1976-м девушка взялась на курсах механизаторов изучать трактор МТЗ-40.
"Трудно, конечно, было – познать машину так, чтобы и управлять ею, и мелкий ремонт делать. Но я справилась и получила профессию".Шакира Идрисова
Интересно то, что в те годы в хозяйстве была создана бригада трактористок "Карлыгаш", в которой было четыре девушки. Шакира Идрисова стала пятой. Среди членов бригады были такие известные в Казахстане трактористки, как Кутжан Байгозова, Бахыт Садазбаева.
Героиня нашего материала тоже стала передовиком производства: в 19 лет ее приняли в Компартию. Это было редкостью, когда столь юную девушку приняли в ряды правящей партии. А еще в адрес Шакиры Идрисовой приходили многочисленные благодарственные письма из сельского совета, района, области, республики – за прогрессивный труд.
Замуж Шакира Идрисова вышла в 1978 году, вместе с мужем Асылханом работала какое-то время на племенной птицеферме "Жагатал". Затем они уехали в его родное село Айдар, здесь была большая молочно-товарная ферма.
"Я окончила зооветеринарный техникум. Работала в Айдаре сначала дояркой, позже, как выучилась, – ветеринаром, техником-осеменатором, зоотехником".Шакира Идрисова
Ей нравилась работа ветеринара, она старалась полностью сохранить поголовье, не допустить потерь и болезней в стаде.
Постепенно у четы родилось четверо детей, и Шакира Идрисова стала и их приучать к суровому, ответственному, но интересному и нужному крестьянскому труду.
"Какие крылья у вас выросли, пока вы были в гнезде, с такими вам и летать дальше. В 2000 году наша семья создала крестьянское хозяйство, муж Асылхан, сыновья Айдос и Ельдос в нем работают".Шакира Идрисова
В последние годы крестьянское хозяйство сажает сахарную свеклу для сдачи на сахарные заводы. Урожаи корнеплод дает неплохой, но, конечно, над ним нужно потрудиться.
"Семья – самое главное, и семейное дело – самый лучший вариант заработка. Айдос воспитывает двух дочерей, а у Ельдоса три дочки. Две невестки работают в сфере культуры. Моя дочь Гульмира тоже замужем и воспитывает детей, она учительница информатики в школе-лицее №24 города Талдыкоргана".Шакира Идрисова
Бабушку дети и внуки стараются беречь, но она в любое время готова посоветовать, помочь, поддержать. Ведь в хозяйстве не бывает лишних рук, и опыт нужен в каждом деле. Для Шакиры Идрисовой до сих пор не проблема сесть за руль трактора "Беларус" – и на пахоту. И за рулем легкового автомобиля она давно освоилась.
Фото: Zakon.kz/Лина Малахова
"Я всегда говорю, что каждый новый день приносит новые возможности, и нужно трудиться, жить полной жизнью, растить детей, любить близких, потому что именно это – счастье".Шакира Идрисова
Она стала примером для более молодых землячек, которые пришли в сельское хозяйство, чтобы заслужить признание и получить опыт.
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