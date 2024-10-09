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В Карагандинской области пострадавшим от степного пожара пообещали компенсацию

Сено , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 19:52 Фото: акимат Карагандинской области
Фермерские хозяйства Каркаралинского района Карагандинской области объехал руководитель управления сельского хозяйства Саят Мусин. Он встретился с их руководителями, чтобы узнать о последствиях степного пожара, сообщает Zakon.kz.

Огонь, по предварительным данным, распространился на 35 тыс. га.

Пожар , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 19:52

Фото: акимат Карагандинской области

"На одной из зимовок в селе Теректы сгорело 300 тонн сена. На остальных горения сена и гибели скота не зарегистрировано. Будет оказана вся необходимая помощь", – сообщил Саят Мусин.

Он подчеркнул, что ущерб будет полностью возмещен.

На совещании в штабе под руководством заместителя акима Карагандинской области Ораза Таурбекова, главы Каркаралинского района Адильжана Аргынова также обсудили меры, которые необходимо предпринять для ликвидации последствий пожара.

6 октября вблизи села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области загорелась сухая трава. Позже огонь перекинулся на Павлодарскую область и охватил не покрытую лесом территорию Баянаульского нацпарка: позднее там возгорание удалось локализовать.

7 октября МЧС сообщило, что во время тушения пожара в Каркаралинском районе погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хайрат Хали, еще четверо человек пострадали.

На этом фоне в сети появлялось немало недостоверной информации.

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